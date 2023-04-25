Компании, связанной с экс-главой «Омскгоргаза», одобрили реконструкцию автозаправки

В роли застройщика выступает ООО «Автомобильные газовые заправочные станции». Интересно, что в 2013–2014 годах уставной капитал общества на 100% принадлежал АО «Омскгоргаз», а потом был выкуплен Алексеем Заздравных — бизнесмену из Алтайского края. Позже Заздравных продал «АГЗС» Анастасии Демаковой, которая тоже родом с Алтая. В 2019 году он примерно 6 месяцев был директором «Омскгоргаза».