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Компании, связанной с экс-главой «Омскгоргаза», одобрили реконструкцию автозаправки

25 апреля 2023, 10:00
Фото: Город55
иллюстрация
АГЗС на улице Лескова планируется переделать в многотопливную станцию.

В Омске прошел экспертизу очередной объект капитального строительства. Речь идет об автомобильной газозаправочной станции на улице Лескова в Октябрьском округе: проект предполагает ее реконструкцию и превращение в многотопливную станцию. Документацию подготовило ООО «Сибтерм», одобрительное заключение выдало ООО «Проммаш тест экспертиза».

В роли застройщика выступает ООО «Автомобильные газовые заправочные станции». Интересно, что в 2013–2014 годах уставной капитал общества на 100% принадлежал АО «Омскгоргаз», а потом был выкуплен Алексеем Заздравных — бизнесмену из Алтайского края. Позже Заздравных продал «АГЗС» Анастасии Демаковой, которая тоже родом с Алтая. В 2019 году он примерно 6 месяцев был директором «Омскгоргаза».

 

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#Николай Эйхвальд#Заправки#Бизнес#Новости#Алексей Заздравных
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