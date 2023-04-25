Компании, связанной с экс-главой «Омскгоргаза», одобрили реконструкцию автозаправки

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В Омске прошел экспертизу очередной объект капитального строительства. Речь идет об автомобильной газозаправочной станции на улице Лескова в Октябрьском округе: проект предполагает ее реконструкцию и превращение в многотопливную станцию. Документацию подготовило ООО «Сибтерм», одобрительное заключение выдало ООО «Проммаш тест экспертиза».
В роли застройщика выступает ООО «Автомобильные газовые заправочные станции». Интересно, что в 2013–2014 годах уставной капитал общества на 100% принадлежал АО «Омскгоргаз», а потом был выкуплен Алексеем Заздравных — бизнесмену из Алтайского края. Позже Заздравных продал «АГЗС» Анастасии Демаковой, которая тоже родом с Алтая. В 2019 году он примерно 6 месяцев был директором «Омскгоргаза».