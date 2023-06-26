МЧС предупредило омичей о надвигающемся ливне, граде и мощном ветре

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник, 27 июня, в регион придут сильные дожди и грозы. При этом ветер усилится до 15-20 м/с. Кроме того, днем синоптики прогнозируют град.
Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует соблюдать осторожность при неблагоприятных явлениях погоды.
«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, не паркуйте под ними автомобили. Не оставляйте детей без присмотра», — обратились к омичам спасатели.
Напомним, что завтра циклон переместится с Урала в Омскую область. Стоит отметить, что в ближайшие ночи синоптики прогнозируют заморозки.