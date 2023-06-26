МЧС предупредило омичей о надвигающемся ливне, граде и мощном ветре

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник, 27 июня, в регион придут сильные дожди и грозы. При этом ветер усилится до 15-20 м/с. Кроме того, днем синоптики прогнозируют град.