В Омской области уничтожили плодородную почву, чтобы добыть полезные ископаемые

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В рабочем поселке Красный Яр Любинского района был обнаружен карьер общей площадью 221 кв м. Специалисты регионального Россельхознадзора нашли его в июле на сельскохозяйственных землях. Неизвестные сняли грунт, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы выполнить земельные работы, они уничтожили плодородный слой почвы на площади 8 тыс кв м. Известно, что на этой территории разрешено было заниматься растениеводством, землю с 2017 года арендует ООО «Иртыш». Компания не подавала документы в Россельхознадзор, которые бы разрешали проведение других видов работ.
По итогу был нанесен ущерб на сумму больше десяти млн рублей. За порчу земель предусмотрена административная ответственность (ст. 8.6 КоАП РФ). Также специалисты ведомства видят в этой ситуации признаки правонарушения по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых».
Сотрудники регионального УМВД получили информацию о создании карьера. В скором времени будет выяснено, кто причастен к этим раскопкам. Ответственного должны привлечь к восстановлению плодородного слоя почвы.
Ранее в Москаленском районе была обнаружена большая свалка на сельскохозяйственной земле. Кто-то складировал отходы на трех земельных участках рядом с деревнями Тумановка, Виноградовка и Красный Цвет.