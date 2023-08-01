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В Омской области уничтожили плодородную почву, чтобы добыть полезные ископаемые

1 августа 2023, 04:58
Фото: Город55
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Виновных лиц заставят восстановить плодородный слой.

В рабочем поселке Красный Яр Любинского района был обнаружен карьер общей площадью 221 кв м. Специалисты регионального Россельхознадзора нашли его в июле на сельскохозяйственных землях. Неизвестные сняли грунт, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы выполнить земельные работы, они уничтожили плодородный слой почвы на площади 8 тыс кв м. Известно, что на этой территории разрешено было заниматься растениеводством, землю с 2017 года арендует ООО «Иртыш». Компания не подавала документы в Россельхознадзор, которые бы разрешали проведение других видов работ.

Фото: Россельхознадзор Омской области

По итогу был нанесен ущерб на сумму больше десяти млн рублей. За порчу земель предусмотрена административная ответственность (ст. 8.6 КоАП РФ). Также специалисты ведомства видят в этой ситуации признаки правонарушения по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых».

Сотрудники регионального УМВД получили информацию о создании карьера. В скором времени будет выяснено, кто причастен к этим раскопкам. Ответственного должны привлечь к восстановлению плодородного слоя почвы.

Ранее в Москаленском районе была обнаружена большая свалка на сельскохозяйственной земле. Кто-то складировал отходы на трех земельных участках рядом с деревнями Тумановка, Виноградовка и Красный Цвет.

В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
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#Алина Ясинская#Карьер#Россельхознадзор#Административная ответственность#Порча земель#Омская область#Новости#Происшествия
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