В Омской области уничтожили плодородную почву, чтобы добыть полезные ископаемые

Чтобы выполнить земельные работы, они уничтожили плодородный слой почвы на площади 8 тыс кв м. Известно, что на этой территории разрешено было заниматься растениеводством, землю с 2017 года арендует ООО «Иртыш». Компания не подавала документы в Россельхознадзор, которые бы разрешали проведение других видов работ.