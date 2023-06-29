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В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки

29 июня 2023, 03:36
Фото: Город55
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Местная администрация предприняла меры и позаботилась об их ликвидации.

В прошлом году на территории Москаленского района сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили свалки на сельскохозяйственных полях. Неизвестные складировали отходы на трех земельных участках рядом с деревнями Тумановка, Виноградовка и Красный Цвет. Общая площадь мусорных куч — 5 га.

Представители ведомства внесли предостережение администрации Тумановского сельского поселения и с того момента несколько раз просили ликвидировать несанкционированные свалки. К осени 2022 года администрация Москаленского района нашла подрядчика для этих работ.

К июню 2023 года нанятые специалисты убрали все свалки с полей, так что теперь земли вновь можно использовать для посевов. Муниципалитет подтвердил ликвидацию актами выполненных работ.

В общей сложности, как рассказали в пресс-центре омского Россельхознадзора, в регионе с 2017 года обнаружено 197 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составила больше 420 га. По последним данным, из этого количества помоек ликвидировано 50 штук.

Ранее Город55 о несанкционированной свалке на территории Ленинского округа в Омске. Из-за скопления отходов в земле обнаружено превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза. При этом рядом находился мусорный полигон, до которого нарушители могли доехать и сбросить отходы.

В Ленинском округе Омска из-за незаконной свалки в землю попали нефтепродукты
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Общество#Экология#Несанкционированная свалка#Свалка#Свалка отходов#Россельхознадзор#Ликвидация свалок
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