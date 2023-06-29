В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки

В общей сложности, как рассказали в пресс-центре омского Россельхознадзора, в регионе с 2017 года обнаружено 197 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составила больше 420 га. По последним данным, из этого количества помоек ликвидировано 50 штук.