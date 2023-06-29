В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
В прошлом году на территории Москаленского района сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили свалки на сельскохозяйственных полях. Неизвестные складировали отходы на трех земельных участках рядом с деревнями Тумановка, Виноградовка и Красный Цвет. Общая площадь мусорных куч — 5 га.
Представители ведомства внесли предостережение администрации Тумановского сельского поселения и с того момента несколько раз просили ликвидировать несанкционированные свалки. К осени 2022 года администрация Москаленского района нашла подрядчика для этих работ.
К июню 2023 года нанятые специалисты убрали все свалки с полей, так что теперь земли вновь можно использовать для посевов. Муниципалитет подтвердил ликвидацию актами выполненных работ.
В общей сложности, как рассказали в пресс-центре омского Россельхознадзора, в регионе с 2017 года обнаружено 197 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составила больше 420 га. По последним данным, из этого количества помоек ликвидировано 50 штук.
Ранее Город55 о несанкционированной свалке на территории Ленинского округа в Омске. Из-за скопления отходов в земле обнаружено превышение массовой доли нефтепродуктов в 2,5 раза. При этом рядом находился мусорный полигон, до которого нарушители могли доехать и сбросить отходы.