Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

Подозрения на переломы ног. В Омске мотоциклист с пассажиркой влетели во внедорожник

31 июля 2023, 05:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на Левобережье мотоциклист с пассажиркой врезались во внедорожник

Водитель Toyota Land Cruiser при повороте налево не пропустил двухколесный транспорт.

Вчера, 30 июля, около 15:00 на улице Дианова мотоциклист врезался во внедорожник. Видео с моментом аварии появилось в городских пабликах в социальных сетях. В ролике видно, что от сильного удара мотоциклиста отбросило на асфальт. Прохожие бросились помогать пострадавшим.

Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, 36-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser при повороте налево не уступил дорогу. 30-летний мотоциклист с пассажиркой на заднем сиденье влетели в бок внедорожника.

«Пострадал мотоциклист и женщина, ехавшая на пассажирском сиденье. У обоих подозрения на переломы ног», — сообщили в ГИБДД.

Пострадавших отвезли в больницу.

Читайте также:
Пострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоциклВлетел в отбойник. В омском Старом Кировске произошло ДТП с пострадавшимиЛегковушка на трассе влетела в фуру. В жутком ДТП под Омском погибли 4 человека
#Мотоцикл#ДТП с мотоциклом#Авария#Перелом#Госавтоинспекция#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Видео
Подпишитесь
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
Сегодня, 05:03
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
Сегодня, 05:41
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
Вчера, 09:50
Пожаловались местные. На омском Левобережье работал подпольный азартный клуб
Сегодня, 04:34
«Вот такой нежданчик». В омский приют для собак подкинули крылатого малыша
Вчера, 13:11
Ждать осталось недолго. В Омске пройдет последнее отключение горячей воды этим летом
Сегодня, 06:16