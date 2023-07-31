Подозрения на переломы ног. В Омске мотоциклист с пассажиркой влетели во внедорожник

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Published Сегодня, 05:45
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Вчера, 30 июля, около 15:00 на улице Дианова мотоциклист врезался во внедорожник. Видео с моментом аварии появилось в городских пабликах в социальных сетях. В ролике видно, что от сильного удара мотоциклиста отбросило на асфальт. Прохожие бросились помогать пострадавшим.
Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, 36-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser при повороте налево не уступил дорогу. 30-летний мотоциклист с пассажиркой на заднем сиденье влетели в бок внедорожника.
«Пострадал мотоциклист и женщина, ехавшая на пассажирском сиденье. У обоих подозрения на переломы ног», — сообщили в ГИБДД.
Пострадавших отвезли в больницу.