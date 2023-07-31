Подозрения на переломы ног. В Омске мотоциклист с пассажиркой влетели во внедорожник

Вчера, 30 июля, около 15:00 на улице Дианова мотоциклист врезался во внедорожник. Видео с моментом аварии появилось в городских пабликах в социальных сетях. В ролике видно, что от сильного удара мотоциклиста отбросило на асфальт. Прохожие бросились помогать пострадавшим.