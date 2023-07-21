Пострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоцикл

По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем Volkswagen ехал по улице Семиреченской и при перестроении врезался в мотоцикл Sharmax, который двигался в попутном направлении. Авария произошла воле дома №93/1. За рулем двухколесного транспортного средства находился 15-летний подросток. В результате аварии его отвезли в больницу.