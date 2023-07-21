Пострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоцикл

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Сегодня, 21 июля, на улице Семиреченской в Кировском округе Омска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем Volkswagen ехал по улице Семиреченской и при перестроении врезался в мотоцикл Sharmax, который двигался в попутном направлении. Авария произошла воле дома №93/1. За рулем двухколесного транспортного средства находился 15-летний подросток. В результате аварии его отвезли в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.