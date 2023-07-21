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Пострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоцикл

21 июля 2023, 11:27
Фото: 1MI
иллюстрация

На улице Семиреченской в Омске в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

Школьника отвезли в больницу.

Сегодня, 21 июля, на улице Семиреченской в Кировском округе Омска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем Volkswagen ехал по улице Семиреченской и при перестроении врезался в мотоцикл Sharmax, который двигался в попутном направлении. Авария произошла воле дома №93/1. За рулем двухколесного транспортного средства находился 15-летний подросток. В результате аварии его отвезли в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#Евгений Игишев#Госавтоинспекция#Авария#ДТП#Мотоцикл#Мотоциклист#Несовершеннолетний водитель#Происшествия#Омск#Омская область
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