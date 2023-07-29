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Влетел в отбойник. В омском Старом Кировске произошло ДТП с пострадавшими

29 июля 2023, 06:11
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске на улице Торговой легковушка влетела в отбойник

34-летней женщине и 14-летней девочке понадобилась помощь врачей.

В Омске на улице Торговой в Старом Кировске вчера, 28 июля, произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 19:55.

Выяснилось, что 36-летний водитель за рулем Datsun ехал по улице Торговой и в районе дома № 98 налетел на отбойник. Удар пришелся на правую переднюю часть автомобиля.

В результате ДТП пассажирам легковушки, 34-летней женщине и 14-летней девочке, понадобилась помощь врачей. Полицейские выясняют все детали происшествия.

В минувшую среду на трассе под Омском в жутком ДТП погибли 4 человека. Легковой автомобиль с семьей из Тюмени врезался в большегруз.

В жестоком ДТП на омской трассе погибла учительница из Тюмени вместе со своей семьей
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#Евгений Игишев#Авария#ДТП#Госавтоинспекция#ГИБДД#Пострадавшие#Происшествия#Омск#Омская область
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