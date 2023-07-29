Влетел в отбойник. В омском Старом Кировске произошло ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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В Омске на улице Торговой в Старом Кировске вчера, 28 июля, произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 19:55.
Выяснилось, что 36-летний водитель за рулем Datsun ехал по улице Торговой и в районе дома № 98 налетел на отбойник. Удар пришелся на правую переднюю часть автомобиля.
В результате ДТП пассажирам легковушки, 34-летней женщине и 14-летней девочке, понадобилась помощь врачей. Полицейские выясняют все детали происшествия.
В минувшую среду на трассе под Омском в жутком ДТП погибли 4 человека. Легковой автомобиль с семьей из Тюмени врезался в большегруз.