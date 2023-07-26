Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Изображение материала

Легковушка на трассе влетела в фуру. В жутком ДТП под Омском погибли 4 человека

26 июля 2023, 09:04
Фото: УМВД России по Омской области

В Омском районе в жутком ДТП погибли 4 человека

Среди погибших двое детей.

В Омском районе сегодня, 26 июля, около часа дня произошло смертельное ДТП. Погибли четыре человека.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что 39-летний водитель за рулем Renault ехал по трассе Челябинск-Новосибирск. В районе 834 км автомобиль вылетел на встречку и врезался в большегруз Scania.

Водитель легкового автомобиля, и его пассажиры — 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и 11-летняя девочка — погибли до приезда скорой помощи. Судя по фотографиям с места аварии, Renault практически полностью смяло.

Фото: УМВД России по Омской области

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. К расследованию происшествия подключилась прокуратура Омского района.

«В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Омского района Сергей Пономарев», — сообщили в ведомстве.
Читайте также:
Водителя отвезли в больницу. В Омской области на трассе перевернулся внедорожникЕсть пострадавшие. В Омской области легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулсяПострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоцикл
#Евгений Игишев#ДТП#Полиция#Авария#Смертельная авария#Госавтоинспекция#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
Сегодня, 09:25
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10