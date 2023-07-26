Легковушка на трассе влетела в фуру. В жутком ДТП под Омском погибли 4 человека

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Омском районе сегодня, 26 июля, около часа дня произошло смертельное ДТП. Погибли четыре человека.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что 39-летний водитель за рулем Renault ехал по трассе Челябинск-Новосибирск. В районе 834 км автомобиль вылетел на встречку и врезался в большегруз Scania.
Водитель легкового автомобиля, и его пассажиры — 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и 11-летняя девочка — погибли до приезда скорой помощи. Судя по фотографиям с места аварии, Renault практически полностью смяло.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. К расследованию происшествия подключилась прокуратура Омского района.
«В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Омского района Сергей Пономарев», — сообщили в ведомстве.