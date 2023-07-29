Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Изображение материала

«Однушка» за 4 млн. В Омске сдали в эксплуатацию 11-этажный дом

29 июля 2023, 09:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на улице Малиновского сдали в эксплуатацию новостройку с квартирами от 4 млн

В доме 177 квартир: 58 — однокомнатных, 97 — двухкомнатных, 22 — трехкомнатных.

В Омске на улице Малиновского, 25 сдали в эксплуатацию новый дом. В здании 11 этажей, один из которых подземный, и 177 квартир: 58 — однокомнатных, 97 — двухкомнатных, 22 — трехкомнатных. Дом построила компания «Завод сборного железобетона № 6».

Общая площадь жилых помещений составляет 10162, 3 кв. м.

У риелторов уже появились предложения для покупателей в новом доме. Так, однокомнатная квартира на 5 этаже площадью 43 квадратных метра обойдется в 3 млн 980 тысяч рублей.

«Предлагаем квартиры в новом развивающемся микрорайоне ЖК ''Модерн 2''. Все квартиры сдаются с ремонтом ''Под ключ''», — говорится в объявлении на сайте по продаже недвижимости.

Двухкомнатная квартира в новостройке обойдется в 5 млн 945 тысяч рублей.

Риелторы также отмечают, что в шаговой доступности находятся детские сады, школы, магазины, остановка общественного транспорта.

Ранее Город55 рассказывал, где в Омске продают самые дорогие квартиры. Ценовой разброс в ТОП-5 от 29 до 70 млн рублей. Все квартиры за исключением одной находятся в Центральном округе города.

В омских Нефтяниках сдали новостройку бизнес-класса с квартирами до 16 миллионов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Новостройка#Мэрия#Мэрия Омска#Строительство#Департамент строительства#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске
Сегодня, 03:02
Снова задыхаемся. Омичам пообещали ночь без свежего воздуха
Вчера, 09:02
Омский подполковник Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела
Вчера, 09:09
Полномочия замминистров в Омской области планируют ограничить сроком в один год
Сегодня, 05:30
В Омской области временно отключат телевидение. Рассказываем, где именно
Сегодня, 03:18
Специалисты и начальники. В омском правительстве ищут сотрудников в Минимущества
Сегодня, 04:03