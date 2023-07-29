«Однушка» за 4 млн. В Омске сдали в эксплуатацию 11-этажный дом

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Омске на улице Малиновского, 25 сдали в эксплуатацию новый дом. В здании 11 этажей, один из которых подземный, и 177 квартир: 58 — однокомнатных, 97 — двухкомнатных, 22 — трехкомнатных. Дом построила компания «Завод сборного железобетона № 6».
Общая площадь жилых помещений составляет 10162, 3 кв. м.
У риелторов уже появились предложения для покупателей в новом доме. Так, однокомнатная квартира на 5 этаже площадью 43 квадратных метра обойдется в 3 млн 980 тысяч рублей.
«Предлагаем квартиры в новом развивающемся микрорайоне ЖК ''Модерн 2''. Все квартиры сдаются с ремонтом ''Под ключ''», — говорится в объявлении на сайте по продаже недвижимости.
Двухкомнатная квартира в новостройке обойдется в 5 млн 945 тысяч рублей.
Риелторы также отмечают, что в шаговой доступности находятся детские сады, школы, магазины, остановка общественного транспорта.
Ранее Город55 рассказывал, где в Омске продают самые дорогие квартиры. Ценовой разброс в ТОП-5 от 29 до 70 млн рублей. Все квартиры за исключением одной находятся в Центральном округе города.