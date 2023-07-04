В омских Нефтяниках сдали новостройку бизнес-класса с квартирами до 16 миллионов

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
В Омске специалисты депархитектуры выдали разрешение на ввод в эксплуатацию десятиэтажного жилого дома. Он находится на территории городка Нефтяников (ул. Красный Путь, 155/3).
В здании предусмотрено 48 квартир, в том числе 12 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. В общей сложности площадь жилых помещений — 3 961 кв м. Те, кто будет здесь проживать, смогут пользоваться встроенно-пристроенным паркингом, его площадь — 3 202 кв м.
На сайтах недвижимости уже есть информация по стоимости квартир в новом доме. Так, «однушка» площадью 42 квадратных метра обойдется омичам в 5,5 млн рублей. Стоимость «двушек» варьируется от 10,2 до 12,3 млн рублей. Минимальная цена трехкомнатной квартиры составляет 13,7 млн рублей, максимальная — 16,6 млн рублей.
Проектом занимался ООО «Специализированный застройщик „АВК“», рассказали в пресс-центре городской администрации. Директором является Юлия Дмитриенко. Компания создана относительно недавно, в ноябре ей исполнится три года.
Ранее в Омске сдали в эксплуатацию жилой дом с 11 этажами. «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон „Восточное“» возводило его в микрорайоне Амурский-2. Общая площадь квартир — 8 600 кв м.