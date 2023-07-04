В омских Нефтяниках сдали новостройку бизнес-класса с квартирами до 16 миллионов

В здании предусмотрено 48 квартир, в том числе 12 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. В общей сложности площадь жилых помещений — 3 961 кв м. Те, кто будет здесь проживать, смогут пользоваться встроенно-пристроенным паркингом, его площадь — 3 202 кв м.