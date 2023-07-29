Обмеление Иртыша, вакансии в правительстве и новый дом. Омск сегодня

Главная водная артерия Омской области, — река Иртыш, продолжает катастрофически мелеть. В рабочем поселке Черлак уже зафиксировали опасное явление — «низкая межень». В некоторых местах уровни воды ушли ниже проектных навигационных отметок, что чревато тем, что груженные баржи там попросту не пройдут. В Омске обмеление реки привело к тому, что полностью «оголилась» Иртышская набережная. Стали видно бетонное основание, на которой и держится вся конструкция. Кое-где вода отступила от набережной на десятки метров.