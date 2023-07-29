Обмеление Иртыша, вакансии в правительстве и новый дом. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
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Updated Сегодня, 13:55
Новость №1. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске
Главная водная артерия Омской области, — река Иртыш, продолжает катастрофически мелеть. В рабочем поселке Черлак уже зафиксировали опасное явление — «низкая межень». В некоторых местах уровни воды ушли ниже проектных навигационных отметок, что чревато тем, что груженные баржи там попросту не пройдут. В Омске обмеление реки привело к тому, что полностью «оголилась» Иртышская набережная. Стали видно бетонное основание, на которой и держится вся конструкция. Кое-где вода отступила от набережной на десятки метров.
Новость №2. В омском Минимущества открылись два десятка вакансий
Так, в департамент правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения требуется заместитель руководителя. Кандидату готовы предложить зарплату от 56 до 74 тысяч рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы. С другими вакансиями можно ознакомиться в нашем материале:
Новость №3. На улице Малиновского сдали в эксплуатацию новостройку с «однушками» от 4 млн
В здании 11 этажей, один из которых подземный, и 177 квартир: 58 — однокомнатных, 97 — двухкомнатных, 22 — трехкомнатных. Дом построила компания «Завод сборного железобетона № 6». Общая площадь жилых помещений составляет 10162, 3 кв. м. У риелторов уже появились предложения для покупателей в новом доме. Так, однокомнатная квартира на 5 этаже площадью 43 квадратных метра обойдется в 3 млн 980 тысяч рублей.