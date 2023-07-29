Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Гидрологи сразу в нескольких регионах страны бьют тревогу: огромными темпами мелеют реки, и Омская область в этом процессе не стала исключением.
Так, по данным гидропостов на реке Иртыш в рабочем поселке Черлак, сегодня уровень воды замер на отметке в 206 сантиметров, что соответствует критериям опасного явления — «низкая межень». Помимо этого, в некоторых местах уже фиксируются уровни, которые находятся ниже проектных навигационных отметок.
Сие означает, что, например, полностью груженные баржи там попросту не пройдут. К слову, как ранее сообщал Город55, подобный инцидент уже имел место — на Иртыше села на мель баржа с углем.
Глобальное обмеление реки видно невооруженным глазом и в Омске, где на сегодня Иртыш остановился на отметке в минус 178 сантиметров. Да, это не абсолютный минимум, но тоже весьма и весьма существенно.
Сейчас достаточно пройтись по Иртышской набережной, чтобы воочию увидеть масштаб проблемы. Из-за обмеления полностью обнажилось бетонное основание, на котором и держится набережная.
В некоторых местах вода отошла от набережной более чем на 10 метров, обнажив дно, кучи непонятного мусора, а так же «древние» деревянные сваи и много чего еще интересного.
Из «интересного», например, трубы разнообразных стоков, которые что-то в непрерывном режиме льют в реку. Рядом стоит непередаваемый аромат, а по сути — стойкий запах мочи.
К слову, у Ленинградского моста и вовсе обнажилась огромная труба, которая, возможно и является тем самым чудодейственным «природным» явлением, из-за которого образуется знаменитая полынья.
Уже сейчас из-за обмеления Иртыша идущие по нему суда, особенно в черте и в пригородах Омска, грузят не под завязку, а зачастую наполовину или и вовсе по минимуму. Помимо этого, уже начались работы по углублению дна.
Между тем, по долгосрочным прогнозам синоптиков, август также может быть чересчур жарким, что чревато дальнейшим обмелением и стопором судоходства на некоторых участках Иртыша.