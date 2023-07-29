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Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске

29 июля 2023, 03:02
Фото: Город55
Иртыш катастрофически мелеет
Главная водная артерия региона продолжает катастрофически мелеть, что грозит полной остановкой судоходства.

Гидрологи сразу в нескольких регионах страны бьют тревогу: огромными темпами мелеют реки, и Омская область в этом процессе не стала исключением.

Так, по данным гидропостов на реке Иртыш в рабочем поселке Черлак, сегодня уровень воды замер на отметке в 206 сантиметров, что соответствует критериям опасного явления — «низкая межень». Помимо этого, в некоторых местах уже фиксируются уровни, которые находятся ниже проектных навигационных отметок.

В Черлаке уровень воды в Иртыше уже достиг опасных отметокВ Черлаке уровень воды в Иртыше уже достиг опасных отметок
В Черлаке уровень воды в Иртыше уже достиг опасных отметок
Фото: Сервис AllRivers

Сие означает, что, например, полностью груженные баржи там попросту не пройдут. К слову, как ранее сообщал Город55, подобный инцидент уже имел место — на Иртыше села на мель баржа с углем.

В Омске из-за падения уровня воды в Иртыше на мель села баржа с углем
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Глобальное обмеление реки видно невооруженным глазом и в Омске, где на сегодня Иртыш остановился на отметке в минус 178 сантиметров. Да, это не абсолютный минимум, но тоже весьма и весьма существенно.

Иртыш стремительно уходит и в ОмскеИртыш стремительно уходит и в Омске
Иртыш стремительно уходит и в Омске
Фото: Сервис AllRivers

Сейчас достаточно пройтись по Иртышской набережной, чтобы воочию увидеть масштаб проблемы. Из-за обмеления полностью обнажилось бетонное основание, на котором и держится набережная.

Иртышская набержная полностью оголиласьИртышская набержная полностью оголилась
Еще месяц назад вся эта красота была скрыта под водойЕще месяц назад вся эта красота была скрыта под водой
Вот такие сюрпризы можно встретить на оголившемся днеВот такие сюрпризы можно встретить на оголившемся дне
Иртышская набержная полностью оголилась
Фото: Город55

В некоторых местах вода отошла от набережной более чем на 10 метров, обнажив дно, кучи непонятного мусора, а так же «древние» деревянные сваи и много чего еще интересного.

В некоторых местах вода отошла от набережной на десятки метровВ некоторых местах вода отошла от набережной на десятки метров
Обнажившееся дно усыпано имусоромОбнажившееся дно усыпано имусором
Попадаются и вот такие древностиПопадаются и вот такие древности
Канат явно когда-то предназначался для швартовки судовКанат явно когда-то предназначался для швартовки судов
В некоторых местах вода отошла от набережной на десятки метров
Фото: Город55

Из «интересного», например, трубы разнообразных стоков, которые что-то в непрерывном режиме льют в реку. Рядом стоит непередаваемый аромат, а по сути — стойкий запах мочи.

Обмелевший Иртыш обнажил сточные трубы
Видео: Город55

К слову, у Ленинградского моста и вовсе обнажилась огромная труба, которая, возможно и является тем самым чудодейственным «природным» явлением, из-за которого образуется знаменитая полынья.

Вот этот сток под Ленинградским мостом и может быть причиной образования полыньи зимойВот этот сток под Ленинградским мостом и может быть причиной образования полыньи зимой
Вот этот сток под Ленинградским мостом и может быть причиной образования полыньи зимой
Фото: Город55

Уже сейчас из-за обмеления Иртыша идущие по нему суда, особенно в черте и в пригородах Омска, грузят не под завязку, а зачастую наполовину или и вовсе по минимуму. Помимо этого, уже начались работы по углублению дна.

Между тем, по долгосрочным прогнозам синоптиков, август также может быть чересчур жарким, что чревато дальнейшим обмелением и стопором судоходства на некоторых участках Иртыша.

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