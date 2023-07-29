Специалисты и начальники. В омском правительстве ищут сотрудников в Минимущества

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Минимущества Омской области разместили почти два десятка вакансий для желающих трудиться на госслужбе. Так, в департамент правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения требуется заместитель руководителя. Кандидату готовы предложить зарплату от 56 до 74 тысяч рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура) и опыт государственной службы от 2 лет. Заявки в ведомстве принимают до 15 августа.
В отдел сводного планирования и департамент правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения ищут начальников отделов. Будущим руководителям готовы платить от 44 до 59 тысяч рублей в месяц.
В департаменте государственной собственности открыта вакансия для юриста с зарплатой от 31 до 43 тысяч рублей.
Также сразу в несколько подразделений министерства требуются главные специалисты и консультанты. Предложения по зарплате — от 31 до 43 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщал, что оборонный завод «Омсктрансмаш» приглашает на работу рабочих и инженеров. Квалифицированным сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Всего на предприятие требуется 360 человек.