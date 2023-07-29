Специалисты и начальники. В омском правительстве ищут сотрудников в Минимущества

В Минимущества Омской области разместили почти два десятка вакансий для желающих трудиться на госслужбе. Так, в департамент правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения требуется заместитель руководителя. Кандидату готовы предложить зарплату от 56 до 74 тысяч рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура) и опыт государственной службы от 2 лет. Заявки в ведомстве принимают до 15 августа.