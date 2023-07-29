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Published Сегодня, 04:03

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Специалисты и начальники. В омском правительстве ищут сотрудников в Минимущества

29 июля 2023, 04:03
Фото: Midjourney
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В правительстве Омской области ищут сотрудников на зарплату до 74 тысяч рублей

Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы.

В Минимущества Омской области разместили почти два десятка вакансий для желающих трудиться на госслужбе. Так, в департамент правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения требуется заместитель руководителя. Кандидату готовы предложить зарплату от 56 до 74 тысяч рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура) и опыт государственной службы от 2 лет. Заявки в ведомстве принимают до 15 августа.

В отдел сводного планирования и департамент правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения ищут начальников отделов. Будущим руководителям готовы платить от 44 до 59 тысяч рублей в месяц.

В департаменте государственной собственности открыта вакансия для юриста с зарплатой от 31 до 43 тысяч рублей.

Также сразу в несколько подразделений министерства требуются главные специалисты и консультанты. Предложения по зарплате — от 31 до 43 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что оборонный завод «Омсктрансмаш» приглашает на работу рабочих и инженеров. Квалифицированным сотрудникам готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Всего на предприятие требуется 360 человек.

Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Госслужба#Госслужащие#Минимущества#Общество#Омск#Омская область
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