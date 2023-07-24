От Юбилейного до «Меги». В Омске запустят новый троллейбусный маршрут

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В Омске запустят новый троллейбусный маршрут №5. Он будет курсировать от поселка Юбилейный до «Меги», сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе городской администрации.
В мэрии Омска добавили, что маршрут вводят из-за многочисленных обращений жителей города о недостаточном транспортном обслуживании. В Нефтяниках на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской скорректируют направляющие островки для безопасного движения троллейбусов.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появятся еще три магистральных маршрута. Для них планируется закупить 44 автобуса.