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От Юбилейного до «Меги». В Омске запустят новый троллейбусный маршрут

24 июля 2023, 05:11
Фото: Город55
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В Омске запустят новый троллейбусный маршрут из Нефтяников на Левый берег

Транспорт будет курсировать под №5.

В Омске запустят новый троллейбусный маршрут №5. Он будет курсировать от поселка Юбилейный до «Меги», сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе городской администрации.

В мэрии Омска добавили, что маршрут вводят из-за многочисленных обращений жителей города о недостаточном транспортном обслуживании. В Нефтяниках на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской скорректируют направляющие островки для безопасного движения троллейбусов.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появятся еще три магистральных маршрута. Для них планируется закупить 44 автобуса.

В Омске появятся еще три магистральных маршрута. Рассказываем, какие
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#Евгений Игишев#Троллейбусы#Маршрут#Транспорт#Дороги#Мэрия#Общество#Город#Омск#Омская область
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