От Юбилейного до «Меги». В Омске запустят новый троллейбусный маршрут

В мэрии Омска добавили, что маршрут вводят из-за многочисленных обращений жителей города о недостаточном транспортном обслуживании. В Нефтяниках на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской скорректируют направляющие островки для безопасного движения троллейбусов.