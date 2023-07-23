Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Омске заговорили о внедрении еще трех магистральных маршрутов. Недавние изменения работы пассажирского транспорта обсудили мэр Сергей Шелест и врио губернатора Виталий Хоценко.
С 1 июля в городе произошла корректировка по схемам движения следующих маршрутов: 31Н, 51, 212, 222, 307, 331, 346, 350, 385, 386, 394, 399, 410, 414, 470, 500, 503, 514, 550. Они больше не идут по улицам Гагарина и Интернациональная, а проходят через Маршала Жукова и Фрунзе (Булатова). Там обустроено 10 остановок: «Ул. Добровольского», «Ул. Тарская» (в двух направлениях), «Ул. Булатова», «Флагман», «Ул. Маршала Жукова» (в двух направлениях), «Казачий рынок» (в двух направлениях), «Ул. Маяковского».
Главная цель транспортной реформы — убрать маршрутки с центральных магистралей. Некоторые частные перевозчики заменили малые автобусы на более вместительные и продолжили курсировать в центре города, например по рейсам №323 и №359. Сейчас аналогичную работу проделывают перевозчики на маршрутах №212, №346 и №51А. Осенью по этим направлениям транспорт сможет ездить через Гагарина.
Сейчас в Омске есть шесть магистральных маршрутов (работают с 6:00 до 23:00): четыре троллейбусных №3, №4, №15, №67 и два автобусных №22, №33. Сейчас к такому графику готовят маршрут №24, а в 2024 году перечень пополнят маршруты №29 и №45. Для них планируется закупить 44 автобуса.