С 1 июля в городе произошла корректировка по схемам движения следующих маршрутов: 31Н, 51, 212, 222, 307, 331, 346, 350, 385, 386, 394, 399, 410, 414, 470, 500, 503, 514, 550. Они больше не идут по улицам Гагарина и Интернациональная, а проходят через Маршала Жукова и Фрунзе (Булатова). Там обустроено 10 остановок: «Ул. Добровольского», «Ул. Тарская» (в двух направлениях), «Ул. Булатова», «Флагман», «Ул. Маршала Жукова» (в двух направлениях), «Казачий рынок» (в двух направлениях), «Ул. Маяковского».