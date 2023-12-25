gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Елена Мизулина

Выбрать дату
Декабрь 2023
Мизулина-младшая занялась фейками о терактах в омских школах
25 декабря 2023, 02:07
Октябрь 2023
Елена Мизулина официально ушла с поста сенатора от Омской области в Совфеде
11 октября 2023, 10:08
Сентябрь 2023
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев
Соответствующий указ 22 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.
22 сентября 2023, 11:14
Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью
21 сентября 2023, 06:02
Июль 2023
Поимка педофила в Омске, уход Мизулиной, новый гендиректор «Авангарда»
23 июля 2023, 07:38
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
19 июля 2023, 07:14
Омский сенатор Елена Мизулина не определилась, куда пойдет работать после Совфеда
На ее место в Совете Федерации претендует три человека.
18 июля 2023, 10:53
Стали известны кандидаты на пост Мизулиной в Совфеде от Омской области
18 июля 2023, 07:15
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 17 июля, врио губернатора представил списки сенаторов в региональный избирком.
17 июля 2023, 07:50
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
В прошлом он был федеральным инспектором по Омской области.
10 июля 2023, 04:56
Вопрос участия омского сенатора Елены Мизулиной в выборах остается открытым
Ранее сообщалось, что она покинет Совфед после сентябрьских выборов.
1 июля 2023, 09:24
Июнь 2023
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
30 июня 2023, 05:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика