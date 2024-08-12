gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Сенаторы

Выбрать дату
2024
Легенда самбо и советник Путина: не стало экс-сенатора от Омской области Аслаханова
Аслаханову было 82 года. Благодаря его усилиям самбо вышло на олимпийский уровень.
12 августа, 02:41
2023
Омск выбирает. Губернатор поддержал команду Путина
На заседании «Команды Путина» в парке «Зарядье» присутствовали сенаторы от Омской области.
17 декабря 2023, 03:40
Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев
Соответствующий указ 22 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.
22 сентября 2023, 11:14
Омский сенатор рассказал, что ВСУ запускает дроны с территории России
2 августа 2023, 05:39
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
19 июля 2023, 07:14
Омский сенатор Елена Мизулина не определилась, куда пойдет работать после Совфеда
На ее место в Совете Федерации претендует три человека.
18 июля 2023, 10:53
Стали известны кандидаты на пост Мизулиной в Совфеде от Омской области
18 июля 2023, 07:15
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 17 июля, врио губернатора представил списки сенаторов в региональный избирком.
17 июля 2023, 07:50
Вопрос участия омского сенатора Елены Мизулиной в выборах остается открытым
Ранее сообщалось, что она покинет Совфед после сентябрьских выборов.
1 июля 2023, 09:24
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
30 июня 2023, 05:18
«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации
6 февраля 2023, 05:34
2022
Омская область «спустилась» в московское метро
Пассажирам столичной подземки расскажут об истории региона.
15 октября 2022, 06:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика