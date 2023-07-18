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Мужчины победили. За полгода в Омской области родилось больше мальчиков, чем девочек

18 июля 2023, 06:04
Фото: Город55
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В Омской области шесть месяцев 2023 года родилось больше мальчиков, чем девочек

Почти треть новорожденных стали первенцами.

В региональном управлении ЗАГСа представили данные о появлении на свет новых жителей Омской области. Так, за первые полгода 2023 года в регионе родилось 7 632 малыша. Мальчиков при этом оказалось больше, чем девочек (3 935 против 3 688).

Первенцам при этом являются 2 828 детей, а вторыми в семьях оказались 2 390 новорожденных. 1 468 малышей стали третьими по счету, наделив своих мам и пап статусом многодетных. Также согласно данным ЗАГСа, за шесть месяцев этого года в 937 омских семьях родился четвертый ребенок, а у кого-то теперь насчитывается и более этого.

Некоторые же получили сюрприз из двоен, которых в регионе зарегистрировали 86. Троен при этом в первом полугодии 2023 года в Омской области не было.

Ранее Город55 писал о топе самых популярных имен, которыми называли новоиспеченных омичей в 2023 году. Больше всего в регионе появилось Софий и Артемов.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Дети#ЗАГС#Рождение#Новорожденный
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