Мужчины победили. За полгода в Омской области родилось больше мальчиков, чем девочек

Первенцам при этом являются 2 828 детей, а вторыми в семьях оказались 2 390 новорожденных. 1 468 малышей стали третьими по счету, наделив своих мам и пап статусом многодетных. Также согласно данным ЗАГСа, за шесть месяцев этого года в 937 омских семьях родился четвертый ребенок, а у кого-то теперь насчитывается и более этого.