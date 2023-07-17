Софья и Артем. Какие детские имена стали самыми популярными в Омской области

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Самым популярным женским именем оказалось имя София, так было названо 214 новорожденных девочек. Далее следуют Евы и Анны. А топ популярных мужских имен возглавил Артем, этим именем нарекли 185 мальчиков, за ним — Михаил и Александр.
Но есть в регионе и любители редких имен. Так, например, младенцев называют Добрыня, Игнат, Серафим, Агафья и Глафира. Подобные имена встречаются намного реже, зачастую даже в единственных экземплярах.
Напомним, что за первое полугодие 2023 года, по данным ЗАГС, в Омске и области родилось 7 632 ребенка, 3 688 из которых девочки, а 3 935 — мальчики.