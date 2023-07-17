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Софья и Артем. Какие детские имена стали самыми популярными в Омской области

17 июля 2023, 14:02

Омское Управление ЗАГС назвало самые популярные детские имена

По итогам прошедшего полугодия Омское управление ЗАГС поделилось именами, которые пользуются особым спросом среди омских родителей.

Самым популярным женским именем оказалось имя София, так было названо 214 новорожденных девочек. Далее следуют Евы и Анны. А топ популярных мужских имен возглавил Артем, этим именем нарекли 185 мальчиков, за ним — Михаил и Александр.

Но есть в регионе и любители редких имен. Так, например, младенцев называют Добрыня, Игнат, Серафим, Агафья и Глафира. Подобные имена встречаются намного реже, зачастую даже в единственных экземплярах.

Напомним, что за первое полугодие 2023 года, по данным ЗАГС, в Омске и области родилось 7 632 ребенка, 3 688 из которых девочки, а 3 935 — мальчики.

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#Анастасия Баянова#Омск#Новости#Дети#Имена#Редкие имена#ЗАГС
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