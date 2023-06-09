Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Изображение материала

Катафалк победил. Смертность в Омской области превысила рождаемость в полтора раза

9 июня 2023, 14:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области смертность превысила рождаемость в полтора раза с начала 2023 года

В одном муниципальных районов за последний месяц при этом вообще не появлялось детей.

Стала известна статистика омских ЗАГСов по количеству новорожденных и умерших. Так, за первые пять месяцев 2023 года в регионе родилось 6 299 малышей, из которых 4 528 — зарегистрировали в Омске. В конце весны на свет появились 1 203 омича.

Если оценить свежие данные с архивными, то можно проследить, как постепенно снижается рождаемость в регионе. Например, в 2022 году за первые пять месяцев было зарегистрировано 6 562 новорожденных — на 263 человека больше, чем за текущий период.

Самым «богатым» в мае стал Омский район, где появилось 46 малышей. При этом в Седельниковском районе не регистрировали в этом месяце ни одного новорожденного. Жителей Омска в то же время стало больше на 769 младенцев.

Согласно информации ЗАГСов, с января по май в Омской области скончались 10 165 человек. В преддверии лета 2 008 человек умерло. Таким образом за пять месяцев смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. В Омске при этом случилось 6 238 кончин. Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом количество смертей в регионе снизилось на более чем 12 тыс человек.

В мае больше всего человек умерло в Исилькульском и Калачинском районах (48 и 46 человек соответственно). В общей сложности в последнем месяце весны не стало 2 008 жителей региона, 1 249 из которых — проживали в областном центре.

Ранее Омскстат представлял данные о миграционной убыли населения в Омской области за первый квартал 2023 года. По подсчетам аналитиков, регион оставили 8 572 омича. Переехали сюда в то же время 7 503 человека.

С января по март население Омской области сократилось на 1000 человек из-за миграции
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Дети#Рождаемость#Смертность#ЗАГС
Подпишитесь
ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
Сегодня, 11:38
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
Сегодня, 09:52
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Сегодня, 06:17
Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98
Сегодня, 08:53
Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны
Сегодня, 11:08