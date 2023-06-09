Катафалк победил. Смертность в Омской области превысила рождаемость в полтора раза

Согласно информации ЗАГСов, с января по май в Омской области скончались 10 165 человек. В преддверии лета 2 008 человек умерло. Таким образом за пять месяцев смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. В Омске при этом случилось 6 238 кончин. Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом количество смертей в регионе снизилось на более чем 12 тыс человек.