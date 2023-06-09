Катафалк победил. Смертность в Омской области превысила рождаемость в полтора раза

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Стала известна статистика омских ЗАГСов по количеству новорожденных и умерших. Так, за первые пять месяцев 2023 года в регионе родилось 6 299 малышей, из которых 4 528 — зарегистрировали в Омске. В конце весны на свет появились 1 203 омича.
Если оценить свежие данные с архивными, то можно проследить, как постепенно снижается рождаемость в регионе. Например, в 2022 году за первые пять месяцев было зарегистрировано 6 562 новорожденных — на 263 человека больше, чем за текущий период.
Самым «богатым» в мае стал Омский район, где появилось 46 малышей. При этом в Седельниковском районе не регистрировали в этом месяце ни одного новорожденного. Жителей Омска в то же время стало больше на 769 младенцев.
Согласно информации ЗАГСов, с января по май в Омской области скончались 10 165 человек. В преддверии лета 2 008 человек умерло. Таким образом за пять месяцев смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. В Омске при этом случилось 6 238 кончин. Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом количество смертей в регионе снизилось на более чем 12 тыс человек.
В мае больше всего человек умерло в Исилькульском и Калачинском районах (48 и 46 человек соответственно). В общей сложности в последнем месяце весны не стало 2 008 жителей региона, 1 249 из которых — проживали в областном центре.
Ранее Омскстат представлял данные о миграционной убыли населения в Омской области за первый квартал 2023 года. По подсчетам аналитиков, регион оставили 8 572 омича. Переехали сюда в то же время 7 503 человека.