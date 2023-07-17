Виталий Хоценко: «У нас есть все шансы победить!»

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Омск примет участие в конкурсе «Молодежная столица России — 2024». Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко на сегодняшнем совещании в правительстве поручил подготовить соответствующую заявку.
«По согласованию с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Денисовной Разуваевой Омск поборется за звание молодежной столицы России в 2024 году. Очень масштабно отметили День молодежи, и этот успех заметили на федеральном уровне», — сказал Виталий Хоценко.
Курировать реализацию проекта будут заместитель председателя правительства Олег Заремба и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Конкурс «Молодежная столица России» проводится Росмолодежью с 2022 года. В настоящее время статус молодежной столицы принадлежит Нижнему Новгороду. Заявку на участие в конкурсе может подать любой город вне зависимости от местоположения и численности его жителей. Статус молодежной столицы присваивают на 1 год.
«У нас есть все шансы победить!», — выразил надежду глава региона.