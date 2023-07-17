Виталий Хоценко: «У нас есть все шансы победить!»

Конкурс «Молодежная столица России» проводится Росмолодежью с 2022 года. В настоящее время статус молодежной столицы принадлежит Нижнему Новгороду. Заявку на участие в конкурсе может подать любой город вне зависимости от местоположения и численности его жителей. Статус молодежной столицы присваивают на 1 год.