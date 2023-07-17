Омские похоронщики учредили еще одну фирму в Якутии

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Якутии на днях была зарегистрирована новая фирма, общество с ограниченной ответственностью «ГБ Ритуал». Ее специализация — «организация похорон и предоставление связанных с ними услуг», в уставном капитале 100 тысяч рублей. Разделен УК поровну между двумя компаньонами, Денисом Костылевым и Сергеем Захаренко.
Эти имена могут быть знакомы и омичам. Костылев — омский бизнесмен, владеющий 33% ООО «Ростовская национальная мемориальная организация» (это фирма, которая построила в Ростове-на-Дону крематорий). Еще 33% РНМО владеет Виктор Шкуренко, а 17% принадлежат Сергею Захаренко. Последний одновременно управляет целым рядом фирм, в числе которых и ростовские, и омские («Омская мемориальная организация»), и якутские.
«Ритуал» «прописан» в поселке Майя Мегино-Кангаласского улуса, в 52 км от Якутска. Там же зарегистрирована еще одна фирма Костылева и Захаренко — ООО «Регион Заречье», которое занимается обработкой вторсырья. У двух компаний один директор — Тимур Алексеев.