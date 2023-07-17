Омские похоронщики учредили еще одну фирму в Якутии

Эти имена могут быть знакомы и омичам. Костылев — омский бизнесмен, владеющий 33% ООО «Ростовская национальная мемориальная организация» (это фирма, которая построила в Ростове-на-Дону крематорий). Еще 33% РНМО владеет Виктор Шкуренко, а 17% принадлежат Сергею Захаренко. Последний одновременно управляет целым рядом фирм, в числе которых и ростовские, и омские («Омская мемориальная организация»), и якутские.