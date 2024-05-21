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Антропенко-старший назначил гендиректором одной из своих фирм преемника Фадиной

Экс-министр экономики Омской области стал гендиректором электромеханического завода

21 мая 2024, 04:42
Фото: 1MI

Антропенко-старший назначил гендиректором одной из своих фирм преемника Фадиной

Расим Галямов был заместителем, а потом преемником Оксаны Фадиной в областном правительстве.

В акционерном обществе «Омский электромеханический завод» сменилось руководство. Последние 15 месяцев пост генерального директора в АО занимала Алена Григорьева, но теперь ее сменил Расим Галямов.

Нынешний директор «ЭМЗ» когда-то сделал блестящую карьеру в правительстве Омской области: в 2014 году он стал заместителем министра экономики, в 2015 году — первым заместителем, а в 2017 году, после ухода своего непосредственного начальника Оксаны Фадиной на пост мэра Омска, — министром и самым юным членом правительства (ему было тогда всего 32). Галямов уволился в апреле 2019 года и исчез из новостей на 5 лет.

Напомним: единственным учредителем «Омского электромеханического завода» является «Основа холдинг», компания Александра Антропенко. Предприятие специализируется на производстве строительных металлоконструкций, его выручка за 2023 год составила почти 6 млрд рублей.

Антропенко-старший назначил нового директора в одной из своих фирм
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Расим Галямов#Александр Антропенко#Смена руководства#ЭМЗ
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