Омские похоронщики решили заняться переработкой вторсырья в Якутии

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Якутии на днях была зарегистрирована новая фирма, общество с ограниченной ответственностью «Регион Заречье». Ее специализация — «обработка вторичного неметаллического сырья», в уставном капитале 1 млн рублей. Разделен УК поровну между двумя компаньонами, Денисом Костылевым и Сергеем Захаренко.
Эти имена могут быть знакомы и омичам. Костылев — омский бизнесмен, владеющий 33% ООО «Ростовская национальная мемориальная организация» (это фирма, которая построила в Ростове-на-Дону крематорий). Еще 33% РНМО владеет Виктор Шкуренко, а 17% принадлежат Сергею Захаренко. Последний одновременно управляет целым рядом фирм, в числе которых и ростовские, и омские («Омская мемориальная организация»), и якутские.
«Регион Заречье» «прописан» в поселке Майя Мегино-Кангаласского улуса. Это в 52 км к юго-востоку от Якутска, то есть за рекой Лена (видимо, отсюда и название). Директором фирмы стал Тимур Алексеев.