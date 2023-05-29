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Омские похоронщики решили заняться переработкой вторсырья в Якутии

29 мая 2023, 11:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Денис Костылев и Сергей Захаренко, давние компаньоны Виктора Шкуренко, создали новую фирму в далеком регионе.

В Якутии на днях была зарегистрирована новая фирма, общество с ограниченной ответственностью «Регион Заречье». Ее специализация — «обработка вторичного неметаллического сырья», в уставном капитале 1 млн рублей. Разделен УК поровну между двумя компаньонами, Денисом Костылевым и Сергеем Захаренко.

Эти имена могут быть знакомы и омичам. Костылев — омский бизнесмен, владеющий 33% ООО «Ростовская национальная мемориальная организация» (это фирма, которая построила в Ростове-на-Дону крематорий). Еще 33% РНМО владеет Виктор Шкуренко, а 17% принадлежат Сергею Захаренко. Последний одновременно управляет целым рядом фирм, в числе которых и ростовские, и омские («Омская мемориальная организация»), и якутские.

«Регион Заречье» «прописан» в поселке Майя Мегино-Кангаласского улуса. Это в 52 км к юго-востоку от Якутска, то есть за рекой Лена (видимо, отсюда и название). Директором фирмы стал Тимур Алексеев.

Виктор Шкуренко едва не лишился своего похоронного бизнеса в Ростове
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#Николай Эйхвальд#Новые фирмы#Бизнес#Новости#Денис Костылев
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