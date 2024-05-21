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Новые перестановки: аудитор Счетной палаты Савельев назначен замминистра обороны РФ

21 мая 2024, 02:57
Фото: Город55
иллюстрация
В Министерстве обороны произошли кадровые перестановки. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева на должность заместителя министра обороны и руководителя аппарата аудитора Счетной палаты. Ранее он работал под руководством Эльвиры Набиуллиной и Андрея Белоусова, министра обороны.

В Министерстве обороны произошли новые кадровые изменения. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата аудитора Счетной палаты.

59-летний Олег Савельев окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института. После окончания вуза он пытался заниматься политикой, позже — пиар-консультированием и политтехнологиями.

Затем его карьера резко пошла вверх. Он перешел в московский фонд президентских инициатив и стал советником главы Минэкономразвития — пока еще внештатным. А в 2008 году занял уже вполне конкретную номенклатурную должность — стал заместителем министра экономического развития РФ. Он работал под руководством Эльвиры Набиуллиной и Андрея Белоусова, который сейчас является министром обороны.

Затем последовал еще один значительный карьерный рост: Савельев стал министром по делам Крыма и заместителем руководителя аппарата правительства (с 2014 по 2015 год). С 2018 по 2019 год работал руководителем аппарата Счетной палаты, а с 25 сентября 2019 года — аудитором этой организации.

Ранее Город55 рассказывал, что спустя 12 лет Сергей Шойгу покинул пост министра обороны. 12 мая был подписан указ о назначении Шойгу на должность секретаря Совета безопасности Российской Федерации. На этом посту он сменил Николая Патрушева.

Указ подписан. Спустя 12 лет Сергей Шойгу ушел с поста министра обороны
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