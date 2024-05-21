Новые перестановки: аудитор Счетной палаты Савельев назначен замминистра обороны РФ

Затем его карьера резко пошла вверх. Он перешел в московский фонд президентских инициатив и стал советником главы Минэкономразвития — пока еще внештатным. А в 2008 году занял уже вполне конкретную номенклатурную должность — стал заместителем министра экономического развития РФ. Он работал под руководством Эльвиры Набиуллиной и Андрея Белоусова, который сейчас является министром обороны.