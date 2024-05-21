В предстоящем сезоне главным тренером Академии «Авангард» станет Сергей Герсонский

В предстоящем сезоне пост главного тренера хоккейной академии «Авангард» займет заслуженный тренер России и Республики Казахстан, чемпион мира среди юниоров Сергей Герсонский. Об этом сообщили в соцсетях омского клуба. Ранее, в 2020 году, он уже работал в академии и занимал место директора.