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Сергей Герсонский займет пост главного тренера Академии «Авангард» сезоне 24/25

В предстоящем сезоне главным тренером Академии «Авангард» станет Сергей Герсонский

21 мая 2024, 08:38
Фото: ХК «Авангард»

Сергей Герсонский займет пост главного тренера Академии «Авангард» сезоне 24/25

Заслуженный тренер России возглавит Академию в сезоне 2024/25, об этом сообщили в соцсетях омского хоккейного клуба.

В предстоящем сезоне пост главного тренера хоккейной академии «Авангард» займет заслуженный тренер России и Республики Казахстан, чемпион мира среди юниоров Сергей Герсонский. Об этом сообщили в соцсетях омского клуба. Ранее, в 2020 году, он уже работал в академии и занимал место директора.

«Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией Академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб», — прокомментировал назначение директор Академии «Авангард» Кирилл Алексеев.

Напомним, что в сезоне 2024/25 главным тренером «Авангарда» станет Сергей Звягин, который возглавил команду по ходу прошлого сезона после расторжения контракта с Михаилом Кравцом.

Ожидания подтвердились. Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин
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