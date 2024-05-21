В предстоящем сезоне главным тренером Академии «Авангард» станет Сергей Герсонский

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В предстоящем сезоне пост главного тренера хоккейной академии «Авангард» займет заслуженный тренер России и Республики Казахстан, чемпион мира среди юниоров Сергей Герсонский. Об этом сообщили в соцсетях омского клуба. Ранее, в 2020 году, он уже работал в академии и занимал место директора.
«Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией Академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб», — прокомментировал назначение директор Академии «Авангард» Кирилл Алексеев.
Напомним, что в сезоне 2024/25 главным тренером «Авангарда» станет Сергей Звягин, который возглавил команду по ходу прошлого сезона после расторжения контракта с Михаилом Кравцом.