Омского браконьера заставили работать и отдавать процент с зарплаты государству

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Омской области вынесли приговор 48-летнему жителю Исилькульского района. Его признали виновным в незаконной охоте. Мужчину уличили браконьерстве в конце декабря прошлого года в селе Первотаровка.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина без специального разрешения охотился на косуль. С помощью гладкоствольного ружья он подстрелил двух самцов. Его действия нанесли ущерб областному министерству природных ресурсов на сумму 80 тыс рублей.
Сельчанин полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Ему назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ. При этом с его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Об охоте же мужчине придется забыть — ружье суд постановил конфисковать и дать обвиняемому один год испытательного срока.
Ранее Город55 писал о том, что работники бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира Омской области» теперь борются с браконьерами при помощи беспилотников. Летательный аппарат способен засечь любителей незаконной охоты даже ночью, так как оснащен тепловизором.