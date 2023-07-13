Омского браконьера заставили работать и отдавать процент с зарплаты государству

Сельчанин полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Ему назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ. При этом с его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Об охоте же мужчине придется забыть — ружье суд постановил конфисковать и дать обвиняемому один год испытательного срока.