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Омского браконьера заставили работать и отдавать процент с зарплаты государству

13 июля 2023, 13:01
Фото: Город55
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Сельчанин полностью признал вину и возместил ущерб региональному минприроды.

В Омской области вынесли приговор 48-летнему жителю Исилькульского района. Его признали виновным в незаконной охоте. Мужчину уличили браконьерстве в конце декабря прошлого года в селе Первотаровка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина без специального разрешения охотился на косуль. С помощью гладкоствольного ружья он подстрелил двух самцов. Его действия нанесли ущерб областному министерству природных ресурсов на сумму 80 тыс рублей.

Сельчанин полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Ему назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ. При этом с его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Об охоте же мужчине придется забыть — ружье суд постановил конфисковать и дать обвиняемому один год испытательного срока.

Ранее Город55 писал о том, что работники бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира Омской области» теперь борются с браконьерами при помощи беспилотников. Летательный аппарат способен засечь любителей незаконной охоты даже ночью, так как оснащен тепловизором.

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#Алина Ясинская#Браконьерство#Браконьеры#Незаконная охота#Суд#Уголовное дело#Приговор#Происшествия#Общество#Новости#Омская область
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