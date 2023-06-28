Охотившегося на лосей омского браконьера заставили выплатить штраф в полмиллиона

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
В Муромцевском районном суде рассмотрели уголовное дело 48-летнего сельчанина. Его признали виновным в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба (2 ст. 258 УК РФ). Мужчина охотился на лосей.
Дело обстояло в ноябре прошлого года. Мужчина приехал в охотничьи угодья рядом с селом Камышино-Курское и подстрелил двух особей. При этом у него не было разрешения на охоту. Использовал сельчанин огнестрельное оружие «Верпь», рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По итогу своими действиями браконьер нанес региональному минприроды ущерб в размере 480 тыс рублей. Подсудимый полностью признал вину. С него взыскали причиненный материальный ущерб, а также заставили выплатить штраф в размере 500 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Город55 писал о 41-летнем омиче, который попался полицейским при перевозки туш косуль. Он охотился на территории зоологического заказника «Лузинская дача и не имел на руках специального разрешения.