Охотившегося на лосей омского браконьера заставили выплатить штраф в полмиллиона

Дело обстояло в ноябре прошлого года. Мужчина приехал в охотничьи угодья рядом с селом Камышино-Курское и подстрелил двух особей. При этом у него не было разрешения на охоту. Использовал сельчанин огнестрельное оружие «Верпь», рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.