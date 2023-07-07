Браконьеров в Омской области начали ловить с помощью беспилотников

Оператор комплекса сможет не только оперативно засечь местонахождение браконьеров и их передвижения, но и тут же передать эту информацию со всеми координатами охотинспекторам. Помимо этого фото и видео с фактами браконьерства и других нарушений в дальнейшем уйдут в суд в качестве доказательств.