Браконьеров в Омской области начали ловить с помощью беспилотников

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Новый «инспектор» появился в штате Бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира Омской области» для борьбы с браконьерами — беспилотный летательный аппарат.
«В работе нашего Управления уже давно применяется различное технологическое оборудование, специальные средства, авто и мототехника. Теперь вот появился и беспилотный комплекс, который перво-наперво планируются использовать для охраны заповедных зон и борьбы с браконьерством», — пояснили Городу55 в региональной «Управлении по охране животного мира».
БПЛА омским охотинспекторам подарила компания ООО «К-Никон», которая неравнодушна к делу охраны природы. Сам аппарат выпущен группой компаний ZALA AERO, он самолетного типа и сконструирован по принципу «летающего крыла», но с полноценным фюзеляжем и без хвостового «оперения».
Беспилотник запускается при помощи эластичной катапульты, что повышает его мобильность и оперативность развертывания. Посадка — на парашюте. Аппарат способен разгоняться до 110 км/ч и вести наблюдение хоть днем, хоть ночью, так как помимо фото и видеокамер он оснащен тепловизором повышенной чувствительности.
«Летательный аппарат практически не слышен и не видим в небе, и может наблюдать как за статичными, так и за подвижными объектами на приличных расстояниях. Радиус его управляемости достигает порядка 50 километров», — рассказали в Управлении.
Оператор комплекса сможет не только оперативно засечь местонахождение браконьеров и их передвижения, но и тут же передать эту информацию со всеми координатами охотинспекторам. Помимо этого фото и видео с фактами браконьерства и других нарушений в дальнейшем уйдут в суд в качестве доказательств.
«В планах использовать этот беспилотник не только для борьбы с браконьерами, но и для учета животных. Уже сейчас разрабатываются и внедряются специальные программные комплексы, которые смогут в автоматическом режиме обрабатывать фото-, видеоматериалы, полученные с БПЛА, и фиксировать данные о количестве видов животных их численности, а иногда и половозрастном составе на определенной территории», — заверили в ведомстве.
Свой первый полет над омскими лесами и полями этот беспилотник уже совершил. Взлет и посадка прошли в штатном режиме.