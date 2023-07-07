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Браконьеров в Омской области начали ловить с помощью беспилотников

7 июля 2023, 10:38
Фото: Управление по охране животного мира
Беспилотник способен летать на растояние до 50 километров
Летательный аппарат способен засечь любителей незаконной охоты даже ночью, так как оснащен тепловизором.

Новый «инспектор» появился в штате Бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира Омской области» для борьбы с браконьерами — беспилотный летательный аппарат.

«В работе нашего Управления уже давно применяется различное технологическое оборудование, специальные средства, авто и мототехника. Теперь вот появился и беспилотный комплекс, который перво-наперво планируются использовать для охраны заповедных зон и борьбы с браконьерством», — пояснили Городу55 в региональной «Управлении по охране животного мира».

БПЛА омским охотинспекторам подарила компания ООО «К-Никон», которая неравнодушна к делу охраны природы. Сам аппарат выпущен группой компаний ZALA AERO, он самолетного типа и сконструирован по принципу «летающего крыла», но с полноценным фюзеляжем и без хвостового «оперения».

Беспилотник запускается при помощи эластичной катапульты, что повышает его мобильность и оперативность развертывания. Посадка — на парашюте. Аппарат способен разгоняться до 110 км/ч и вести наблюдение хоть днем, хоть ночью, так как помимо фото и видеокамер он оснащен тепловизором повышенной чувствительности.

БПЛА оснащен приличными фото- и видеокамерами и тепловизоромБПЛА оснащен приличными фото- и видеокамерами и тепловизором
БПЛА оснащен приличными фото- и видеокамерами и тепловизором
Фото: Управление по охране животного мира
«Летательный аппарат практически не слышен и не видим в небе, и может наблюдать как за статичными, так и за подвижными объектами на приличных расстояниях. Радиус его управляемости достигает порядка 50 километров», — рассказали в Управлении.

Оператор комплекса сможет не только оперативно засечь местонахождение браконьеров и их передвижения, но и тут же передать эту информацию со всеми координатами охотинспекторам. Помимо этого фото и видео с фактами браконьерства и других нарушений в дальнейшем уйдут в суд в качестве доказательств.

Наземный аппаратный комплекс БПЛАНаземный аппаратный комплекс БПЛА
Наземный аппаратный комплекс БПЛА
Фото: Управление по охране животного мира
Фото и видео с беспилотника могут использоваться в качестве доказательств в суде
Видео: Управление по охране животного мира
«В планах использовать этот беспилотник не только для борьбы с браконьерами, но и для учета животных. Уже сейчас разрабатываются и внедряются специальные программные комплексы, которые смогут в автоматическом режиме обрабатывать фото-, видеоматериалы, полученные с БПЛА, и фиксировать данные о количестве видов животных их численности, а иногда и половозрастном составе на определенной территории», — заверили в ведомстве.

Свой первый полет над омскими лесами и полями этот беспилотник уже совершил. Взлет и посадка прошли в штатном режиме.

Первый запуск прошел без каких-либо эксцессов
Видео: Управление по охране животного мира
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