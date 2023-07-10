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Путепровод у Калачинска в Омской области отремонтирует скандальный «Арт РемСтрой»

10 июля 2023, 08:43
Фото: Город55
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Стоимость работ составила 82 млн рублей.

Сотрудники «Управления дорожного хозяйства Омской области» подвели итоги торгов по выполнению капремонта путепровода в Калачинском районе. Победитель должен завершить все необходимые работа до 15 октября следующего года.

Требуется обновить путепровод в Калачинске, проходящий через железнодорожные пути. Он находится на 1 км подъездной дороги к городу в Омской области. На его ремонт в итоге потребуется 82 млн рублей. За эту сумму работы будет вести подрядная организация ООО «Арт РемСтрой».

Изначальная цена контракта составила 82,5 млн рублей. Другой участник аукциона предложил на 300 тыс рублей больше, поэтому уступил «Арт РемСтрою». Был еще один желающий поучаствовать в торгах, однако его заявку не приняли. Конкурсная комиссия посчитала, что она не соответствует требованиям.

Отметим, что компания, победившая на эти торгах, возникла на рынке госзакупок в 2010 году. В прошлом году «Арт РемСтрой» получил 40 контрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей. При этом стройфирма имеет сомнительный бэкграунд.

Компании не один раз предъявляли претензии по качеству работ, в некоторых случаях дело доходило до суд, сроки сдачи каких-то проектов были сорваны. Кроме того, в феврале этого года директора и единственного учредителя «Арт РемСтроя» Карена Мартояна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Карен Мартоян#Строительство#Бизнес#Капитальный ремонт#Ремонт дорог#Путепровод#Калачинск
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