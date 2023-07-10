Путепровод у Калачинска в Омской области отремонтирует скандальный «Арт РемСтрой»

Компании не один раз предъявляли претензии по качеству работ, в некоторых случаях дело доходило до суд, сроки сдачи каких-то проектов были сорваны. Кроме того, в феврале этого года директора и единственного учредителя «Арт РемСтроя» Карена Мартояна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.