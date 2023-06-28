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Омичам показали, как будет выглядеть новый бассейн на Московке-2

28 июня 2023, 09:58
Фото: Иван Колесник
Предполагается, что комплекс будет окрашен в черный и желтый цвета.

В Омске на Московке-2 продолжается строительство нового бассейна. Комплекс планируют открыть к декабрю 2023 года. Вчера, 27 июня, первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник показал, как будет выглядеть бассейн в построенном виде.

Предполагается, что комплекс будет окрашен в черный и желтый цвета. Вход в здание будет выполнен в виде козырька с двумя квадратными колоннами. На территории рядом со спортивным объектом, судя по эскизу, должны появиться лавочки, замощенные плиткой тротуары и деревья с кустарниками.

Комплекс планируют сдать к декабрюКомплекс планируют сдать к декабрю
Комплекс планируют сдать к декабрю
Фото: Иван Колесник / Вконтакте
«Данный объект возводится в соответствии с концессионным соглашением между правительством Омской области и ООО „АртРемСтрой“, в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“», — сообщил Иван Колесник.

Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на 6 дорожек и малый 10-метровый. Площадь спортивного комплекса составит почти 5 тысяч квадратных метров.

Напомним, что застройщик согласовывал снос 209 деревьев для строительства бассейна. Однако по соглашению с Городским советом, взамен ООО «АРТ РемСтрой» пообещали высадить 627 деревьев на Московке и на улице Воровского.

Готовятся строить первый этаж. Омичам показали, как возводят бассейн на Московке-2
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#Евгений Игишев#Бассейн#Крытый бассейн#Спортивный комплекс#Иван Колесник#Минспорта#Город#Омск#Омская область
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