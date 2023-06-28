Омичам показали, как будет выглядеть новый бассейн на Московке-2

Предполагается, что комплекс будет окрашен в черный и желтый цвета. Вход в здание будет выполнен в виде козырька с двумя квадратными колоннами. На территории рядом со спортивным объектом, судя по эскизу, должны появиться лавочки, замощенные плиткой тротуары и деревья с кустарниками.