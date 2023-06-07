Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны

Фирму зарегистрировали еще в 2012 году, но контракты на ремонт дорог она начала получать только в 2018 году (почему так произошло и как с этим связан другой «Дорстрой», но Нвера Авеяна, рассказываем в этом материале). В прошлом году «ДорСтрой» выиграл шесть контрактов на общую сумму 323 млн рублей. Хотя по финансовым показателям 2022-й оказался не самым удачным для компании: выручка снизилась на 35% и составила 499,6 млн рублей, чистая прибыль уменьшилась на 50% до 1,6 млн рублей.