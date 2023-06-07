Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В конце прошлого месяца бюджетное учреждение г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило аукционы на выполнение работ по ремонту городских дорог. Сейчас итоги торгов уже подведены и известно, кто получил многомиллионные контракты.
Ремонт дорог за исключением одной улицы пройдет в следующем году, подрядным организациям предстоит обновить дорожное полотно, разметку и остановки. Контракты достались пяти разным компаниям, каждая из который имеет большое количество претензий как по качеству, так и по срокам выполнения ремонтных работ.
Самым «дешевым» оказался подряд на ремонт дорог по улицам Думская (260-метровый участок), Театральная площадь (152-метровый участок) и Волочаевская (730-метровый участок).
За контракт боролись четыре участника, но достался он ООО «Строительная фирма „Континент“, появившаяся на строительном рынке Омска в конце января 2006 года. Учредитель компании с 2010 года — предприниматель Абгар Айрапетян, а директор с лета 2021 года — Армен Саакян. УДХБ заплатит фирме 72,8 млн рублей (начальную цену снизили только на 0,5%).
К ремонту улицы Думская компания Айрапетяна приступит уже 30 июня и сдаст готовую работу 1 августа 2023 года. Обновление дорог по Театральной площади и Волочаевской запланировано на 2024 год — с 1 апреля по 1 августа.
Компания давно участвует в госзакупкам: еще в 2010 году приступила к ремонту и строительству дорог, зданий и благоустройству. В 2022 году «СФ „Континент“ заключила 6 договоров на 652 млн рублей. Тем не менее, прошлый год был не фирмы не самым прибыльным: выручка составила 372,5 млн, уменьшившись на 25%, а убытки — 18,8 млн рублей.
«Строительная фирма „Континент“ является частым гостем в арбитражных судах: зарегистрировано 84 производства, в которых ООО выступает то в роли ответчика, то в роли истца. В 2023 году компания подала уже два судебных иска на омское „УДХБ“: по одному из них, „СФ „Континент“ взыскивает с города 1,3 млн рублей, по второму — пытается внести изменения в муниципальный контракт. За предыдущий год у компании Айрапетяна набралось штрафов на сумму 3,155 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам и просрочки.
По следующим четырем контрактам сроки выполнения работ одинаковые — с 1 апреля по 1 августа 2024 года.
Подряд на ремонт дороги по улице 60 лет Победы получило общество с ограниченной ответственностью «Стройтраст», единственным владельцем и директором которой является Арман Акопян. Конкуренция на торгах была большая — заявились шесть участников, победивший «Стройтраст» получит за работу 117,3 млн рублей (на 19,7% меньше начальной цены).
В прошлом году фирма Акопяна заключила 7 контрактов на сумму 4,6 млрд рублей, в частности прибрала к рукам два лакомых контракта на капремонт Ленинградского моста и строительство развязки к нему на общую сумму более 2,14 млрд рублей, а в конце мая 2023-го получила подряд на сумму 681 млн рублей на строительство километровой дороги по улице Дергачева к новому ЖК «Зеленая река».
В 2022 году чистая прибыль омской строительной компании составила 237,1 млн рублей, увеличившись на 11364%, выручка — 1,3 млрд рублей (выросла на 102%). Без неприятных моментов в деятельности «Стройтраста» тоже не обошлось: здесь уголовное дело на руководителя, картельный сговор при закупках щебня, 105 судебных разбирательств в Арбитражном суде, причем 86 из них — в роли ответчика.
У ООО «Стройтраст» за прошлый год набралось штрафов на сумму 3,573 млн рублей. За пять месяцев 2023-го с компании за неисполнение обязательств по договорам и просрочки также уже успели взыскать 2,8 млн рублей.
Улицы Заозерная и Коммунальная за 140,5 млн рублей отремонтирует общество с ограниченной ответственностью «Сибдор», владеет и руководит которым Лазар Погосян. Начальную цену он снизил на 18,3%.
На омском строительном рынке компания появилась почти 20 лет назад: зарегистрировали ее в сентябре 2003 года. Участвовать в госзакупках «Сибдор» начал еще в 2012 году. В прошлом году получил пять контрактов на сумму 376,6 млн рублей, во всех заказчик работ — омское УДХБ.
С этим же бюджетным учреждением компания Погосяна часто встречается в арбитражных судах. В декабре прошлого года «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подало иск на «Сибдор» с требованием устранить многочисленные трещины на всем протяжении дороги по ул. Гагарина в рамках гарантийных обязательств по контракту от 2019 года. В результате в марте 2023 года ООО и бюджетное учреждение заключили мировое соглашение.
В 2022 году выручка компании выросла на 21% по сравнению с 2021 годом и составила 538,7 млн рублей, а чистая прибыль при этом выросла на 70% — до 9,2 млн рублей. За прошлый год «Сибдор» насобирал штрафов на общую сумму 2,7 млн рублей.
Ремонт улиц 6-я Шинная и Маяковского достался ООО «Строительно-производственная компания „ДорСтрой“, гендиректором которой является Рафаел Авеян. Начальную цену контракта он снизил на 3,6% и получит за работу почти 167,5 млн рублей.
Фирму зарегистрировали еще в 2012 году, но контракты на ремонт дорог она начала получать только в 2018 году (почему так произошло и как с этим связан другой «Дорстрой», но Нвера Авеяна, рассказываем в этом материале). В прошлом году «ДорСтрой» выиграл шесть контрактов на общую сумму 323 млн рублей. Хотя по финансовым показателям 2022-й оказался не самым удачным для компании: выручка снизилась на 35% и составила 499,6 млн рублей, чистая прибыль уменьшилась на 50% до 1,6 млн рублей.
Кстати, в 2020 году фирма Рафаела Авеяна сменила прописку и перерегистрировалась в Самаре. Но это не помешало ей выигрывать дорожные аукционы на омских площадках.
В арбитражных судах «СПК „ДорСтрой“ — не частый гость: с 2016 года набралось только 16 дел. С омским УДХБ компания Авеяна последний раз встречалась в декабре прошлого года: бюджетное учреждение требовало устранения дефектов по контракту от 2021 года: по нескольким улицам нужно было покрасить тротуарные бордюры. Завершилось это судебное разбирательство заключением мирного договора.
Без штрафов за просрочки сроков и ненадлежащее исполнение обязательств у «СПК „ДорСтрой“ не обошлось. В прошлом году сумма взысканий скромная — только 292 тысячи рублей. Зато в 2023 году штрафов набралось уже на миллион.
Наконец, последний контракт от УДХБ — на ремонт дороги по улице Омская получило общество с ограниченной ответственностью «Арт Ремстрой», владеет и руководит которой Карен Мартоян. За обновление улицы Омской заплатят Мартояну 201,137 млн рублей (начальная цена снизилась почти на 13%).
На рынке госзакупок компания появилась еще в 2010 году, а в ноябре 2022 года «Арт Ремстрой» перебрался из поселка Конезаводский Марьяновского района в Омск.
В прошлом году фирма Мартояна получила 40 контрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей. В финансовом плане 2022-й тоже оказался успешным для ООО: выручка общества составила 2,4 млрд рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 65% — до 43,3 млн рублей.
В году нынешнем фирма Мартояна уже успела заключить многомиллионные контракты не только с омскими госорганизациями, но и администрацией Кемерово и Сосновского муниципального района (Челябинская область), в их числе и контракт на 248,5 млн рублей на строительство дороги в ЖК «Кварталы Драверта».
Сам же «Арт Ремстрой» за годы работы отметился частыми судами и серьезными претензиями по качеству работ. В феврале этого года главу стройфирмы обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
За компанией тянется большой шлейф штрафок, неустоек и просрочек. Только за 2022 год «Арт Ремстрой» насобирал штрафов на сумму 5,8 млн рублей за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства).
Вызывает вопросы, почему омское УДХБ заключает контракты с фирмами, к работе которых у него есть вопросы: иначе не было бы частных встреч в судах и взыскания штрафов. Тем не менее, результаты ремонта по описанным выше пяти контрактам омичи смогут увидеть только через год.