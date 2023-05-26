Дороги в омских «Кварталах Драверта» за 248,5 млн рублей построит «Арт Ремстрой»

Отметим, что именно «Арт Ремстрой» строит крытый бассейн на Московке-2. По итогам прошлого года, выручка компании составила 2,4 млрд рублей, увеличившись на 42%, чистая прибыль ООО за 2022 год — 43,3 млн рублей (+ 65%). В 2023 году фирма Мартояна уже успела заключить многомиллионные контракты не только с омскими госорганизациями, но и администрацией Кемерово и Сосновского муниципального района (Челябинская область).