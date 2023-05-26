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Дороги в омских «Кварталах Драверта» за 248,5 млн рублей построит «Арт Ремстрой»

26 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI
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На торги заявилось две компании, из них ООО «Арт Ремстрой» предложило меньшую цену.

В Омске определились с компанией, которая займется строительством межквартальных дорог в новом микрорайоне «Кварталы Драверта». Контрактом на сумму около 250 млн рублей заинтересовались две компании. В итоге комиссия выбрала победителем участника, предложившего наиболее низкую цену — это общество с ограниченной ответственностью «Арт Ремстрой». Руководит и владеет фирмой Карен Мартоян.

«По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем аукциона признается участник закупки, подавший заявку № 158, соответствующую требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта 248 456 379,08 руб», — говорится в протоколе.

К работе «Арт Ремстрой» должен приступить 1 июля 2023 года. Построят дорогу в «Кварталах Драверта» только к сентябрю 2024 года. Напомним, что по условиям контракта, подрядчик ежедневно будет отчитываться о выполненной за день работе.

Сам проект строительства межквартальных дорог подготовила и безвозмездно передала облправительству «Брусника».

Отметим, что именно «Арт Ремстрой» строит крытый бассейн на Московке-2. По итогам прошлого года, выручка компании составила 2,4 млрд рублей, увеличившись на 42%, чистая прибыль ООО за 2022 год — 43,3 млн рублей (+ 65%). В 2023 году фирма Мартояна уже успела заключить многомиллионные контракты не только с омскими госорганизациями, но и администрацией Кемерово и Сосновского муниципального района (Челябинская область).

Сам же «Арт Ремстрой» за годы работы отметился штрафами на десятки миллионов рублей, частыми судами и серьезными претензиями по качеству работ. В феврале этого года главу стройфирмы обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дорог#Квартал Драверта#Подрядчик#Контракт#Торги#Город#Общество#Новости#Омск#Карен Мартоян
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