«Только мусор и пленка на воде». Омичи заметили масляные пятна на Оми и Иртыше

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
После вчерашнего ливня омичи обратили внимание на масляные пятна на реках Иртыш и Омь. Пост с сообщением появился в паблике ВКонтакте «Рыбалка в Омске» сегодня, 8 июля.
«Что-то слили в Омку. Маслянистые пятна. Пришел разложился, во время ливня отсиделся в палатке, к вечеру погода устаканилась. Клева — ноль, только мусор и вот такая пленка на воде», — заметил рыбак Роман Некрасов.
Также подписчики паблика рассказали, что масляные пятна на Иртыше видно в районе набережной Тухачевского и в Нефтяниках возле улицы Пригородной.
Напомним, что на этой неделе министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов попросил омичей предложить список водоемов, которые будут участвовать в проекте оздоровления. Иртыш в списке уже есть.