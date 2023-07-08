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«Только мусор и пленка на воде». Омичи заметили масляные пятна на Оми и Иртыше

8 июля 2023, 08:26
Фото: 1MI
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Омичи обратили внимание на масляные пятна на Оми и Иртыше после ливня

Пятна видно также возле набережной Тухачевского и в Нефтяниках около улицы Пригородной.

После вчерашнего ливня омичи обратили внимание на масляные пятна на реках Иртыш и Омь. Пост с сообщением появился в паблике ВКонтакте «Рыбалка в Омске» сегодня, 8 июля.

«Что-то слили в Омку. Маслянистые пятна. Пришел разложился, во время ливня отсиделся в палатке, к вечеру погода устаканилась. Клева — ноль, только мусор и вот такая пленка на воде», — заметил рыбак Роман Некрасов.
Фото: Рыбалка в Омске

Также подписчики паблика рассказали, что масляные пятна на Иртыше видно в районе набережной Тухачевского и в Нефтяниках возле улицы Пригородной.

Напомним, что на этой неделе министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов попросил омичей предложить список водоемов, которые будут участвовать в проекте оздоровления. Иртыш в списке уже есть.

Иртыш под №1. В Омской области выберут реки и озера для проекта по оздоровлению
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#Евгений Игишев#Иртыш#Омь#Река#Загрязнение#Загрязнение водоемов#Экология#Омск#Омская область
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