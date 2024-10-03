gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Омь

Выбрать дату
2024
В омском союзе архитекторов представили нового председателя
3 октября, 05:28
Рядом с баней. В Омске часть акватории Оми решили на 18 лет отдать в частные руки
7 июня, 06:30
Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске
22 апреля, 10:08
2023
Стройка за 2 миллиарда. Кто станет концессионером платного моста через Омь в Омске
25 декабря 2023, 07:42
В Омске планируют возвести новый мост через Омь
23 сентября 2023, 09:04
Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной
9 июля 2023, 12:51
«Только мусор и пленка на воде». Омичи заметили масляные пятна на Оми и Иртыше
8 июля 2023, 08:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика