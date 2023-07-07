Иртыш под №1. В Омской области выберут реки и озера для проекта по оздоровлению

Ранее в Омск с рабочим визитом приезжал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев. Напомним, в апреле Росприроднадзор обещал найти источники загрязнения Иртыша в Омской области. Река попала в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России.