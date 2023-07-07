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Иртыш под №1. В Омской области выберут реки и озера для проекта по оздоровлению

7 июля 2023, 09:17
Фото: 1MI
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Омичам предложили выбрать, какие водные объекты необходимо очистить в регионе

Жители региона уже предложили внести в список реки Омь, Камышловка, Тарбуга, Карповь, озера Ик, Салтаим, Тенис, Тобол-Кушлы, Ульжай, Эбейты, Чередовое, Лосево, Покровское, Мамешево.

Омичам предложили выбрать водоемы, которые попадут в федеральный проект по оздоровлению водных ресурсов. Об этом в социальных сетях сообщил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

«Река Иртыш без сомнения будет в списке под номером 1. Формируем список водных объектов для включения в новый федеральный проект по их оздоровлению. Проект будет направлен на улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий проживания рядом с ним», — сообщил чиновник.

Омичи уже откликнулись на предложение и поделились своим мнением.

«Реки Омь, Камышловка, Тарбуга, Карповь, озера Ик, Салтаим, Тенис, Тобол-Кушлы, Ульжай, Эбейты, Чередовое, Лосево, Покровское, Мамешево», — гласит первый комментарий.

Ранее в Омск с рабочим визитом приезжал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев. Напомним, в апреле Росприроднадзор обещал найти источники загрязнения Иртыша в Омской области. Река попала в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России.

В Омск приехал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев
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#Евгений Игишев#Иртыш#Река#Река Иртыш#Озеро#Озеро Эбейты#Водные объекты#Министерство природы#Илья Лобов#Общество#Омская область#Омск
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