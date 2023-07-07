Иртыш под №1. В Омской области выберут реки и озера для проекта по оздоровлению

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Омичам предложили выбрать водоемы, которые попадут в федеральный проект по оздоровлению водных ресурсов. Об этом в социальных сетях сообщил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
«Река Иртыш без сомнения будет в списке под номером 1. Формируем список водных объектов для включения в новый федеральный проект по их оздоровлению. Проект будет направлен на улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий проживания рядом с ним», — сообщил чиновник.
Омичи уже откликнулись на предложение и поделились своим мнением.
«Реки Омь, Камышловка, Тарбуга, Карповь, озера Ик, Салтаим, Тенис, Тобол-Кушлы, Ульжай, Эбейты, Чередовое, Лосево, Покровское, Мамешево», — гласит первый комментарий.
Ранее в Омск с рабочим визитом приезжал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев. Напомним, в апреле Росприроднадзор обещал найти источники загрязнения Иртыша в Омской области. Река попала в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России.