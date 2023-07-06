Выбыл при сборе подписей. Один кандидат на пост омского губернатора снялся с выборов

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В избирательной комиссии Омской области рассказали, что один из кандидатов на пост губернатора отказался от участия в выборах. Теперь в списке претендентов числятся семь человек.
Речь идет о 43-летнем Вадиме Черкине. Уроженец Седельниковского района подал заявление в качестве самовыдвиженца. По официальным данным, он временно не работает. Есть образование ОмГУ. Члены Облизбиркома рассмотрели заявление о снятии его кандидатуры сегодня, 6 июля.
Напомним, что претенденты в данное время собирают подписи в поддержку своего выдвижения. Им нужно набрать от 210 до 220 подписей депутатов местных Советов и глав муниципальных образований. Но самовыдвиженцам надо собрать дополнительно еще больше 7 тыс подписей избирателей. У кандидатов есть время до 26 июля.
Участвовать в выборах теперь будут Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР) и самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз, Сергей Скрипаль, а также Виталий Хоценко («Единая Россия»), который является врио губернатора Омской области.
Напомним, что выборы главы региона пройдут 9 и 10 сентября.