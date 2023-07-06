Выбыл при сборе подписей. Один кандидат на пост омского губернатора снялся с выборов

Напомним, что претенденты в данное время собирают подписи в поддержку своего выдвижения. Им нужно набрать от 210 до 220 подписей депутатов местных Советов и глав муниципальных образований. Но самовыдвиженцам надо собрать дополнительно еще больше 7 тыс подписей избирателей. У кандидатов есть время до 26 июля.