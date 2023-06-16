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От «Коммунистов России» на выборы губернатора Омской области пойдет Владимир Казанин

16 июня 2023, 07:23
Фото: 1MI
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Имя нового главы региона станет известно после 10 сентября.

От «Коммунистов России» в выборах губернатора Омской области будет участвовать Владимир Казанин. Члены партии единогласно поддержали кандидатуру. Тайное голосование прошло сегодня, 16 июня. Владимир Казанин рассказал Городу55 с каким настроем пойдет на выборы.

«Лозунг простой — будем бороться за социальное равенство. У меня как у депутата Законодательного собрания ряд предложений. Больше поедем по районам, соберем наказы. Можно, конечно, сказать, что одержу победу, но у нас нет таких олигархических средств и есть административный ресурс партии власти. Хочу чтобы предателей не было у нас во власти», — поделился политик.

Кандидат также уточнил, что документы в избирательный комитет он планирует подать на следующей неделе.

В настоящее время Владимир Казанин является депутатом Законодательного собрания Омской области. С 2021 года — первый секретарь комитета омского отделения политической партии «Коммунисты России».

Напомним, выборы губернатора Омской области пройдут 10 сентября. От КПРФ в голосовании будет участвовать Андрей Алехин, от ЛДПР на выборы пойдет Максим Макаленко, от «Единой России» — врио губернатора Виталий Хоценко. Также в региональный избирком подал документы самовыдвиженец Юрий Александров.

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