От «Коммунистов России» на выборы губернатора Омской области пойдет Владимир Казанин

Напомним, выборы губернатора Омской области пройдут 10 сентября. От КПРФ в голосовании будет участвовать Андрей Алехин, от ЛДПР на выборы пойдет Максим Макаленко, от «Единой России» — врио губернатора Виталий Хоценко. Также в региональный избирком подал документы самовыдвиженец Юрий Александров.