От «Коммунистов России» на выборы губернатора Омской области пойдет Владимир Казанин

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:58
От «Коммунистов России» в выборах губернатора Омской области будет участвовать Владимир Казанин. Члены партии единогласно поддержали кандидатуру. Тайное голосование прошло сегодня, 16 июня. Владимир Казанин рассказал Городу55 с каким настроем пойдет на выборы.
«Лозунг простой — будем бороться за социальное равенство. У меня как у депутата Законодательного собрания ряд предложений. Больше поедем по районам, соберем наказы. Можно, конечно, сказать, что одержу победу, но у нас нет таких олигархических средств и есть административный ресурс партии власти. Хочу чтобы предателей не было у нас во власти», — поделился политик.
Кандидат также уточнил, что документы в избирательный комитет он планирует подать на следующей неделе.
В настоящее время Владимир Казанин является депутатом Законодательного собрания Омской области. С 2021 года — первый секретарь комитета омского отделения политической партии «Коммунисты России».
Напомним, выборы губернатора Омской области пройдут 10 сентября. От КПРФ в голосовании будет участвовать Андрей Алехин, от ЛДПР на выборы пойдет Максим Макаленко, от «Единой России» — врио губернатора Виталий Хоценко. Также в региональный избирком подал документы самовыдвиженец Юрий Александров.