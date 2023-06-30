В Омске осудят экс-руководителя почтового отделения за кражу 193 тысяч рублей

Выяснилось, что с апреля по декабрь прошлого года обвиняемая забирала себе все деньги с продажи услуг, товаров и продуктов питания. Отметим, что в этот период она занимала должность начальника почтового отделения «Аникино» Тарского почтамта Управления федеральной почтовой связи Омской области — филиал «Почта России».