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Published Сегодня, 03:27

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В Омске осудят экс-руководителя почтового отделения за кражу 193 тысяч рублей

30 июня 2023, 03:27
Фото: Город55
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Она забирала всю выручку с продажи услуг, товаров и продуктов питания.

Прокуратура Омской области сообщает, что в отношении бывшего начальника почтового отделения утвердили обвинительное заключение. Ее обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ.

Выяснилось, что с апреля по декабрь прошлого года обвиняемая забирала себе все деньги с продажи услуг, товаров и продуктов питания. Отметим, что в этот период она занимала должность начальника почтового отделения «Аникино» Тарского почтамта Управления федеральной почтовой связи Омской области — филиал «Почта России».

Материальный ущерб составил свыше 193 тысяч рублей. Свою вину женщина признала полностью. Теперь уголовное дело передали в Колосовский районный суд Омской области.

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#Ксения Карагодина#Уголовное дело#Суд#Хищение#Почта России#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область
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