В Омске осудят экс-руководителя почтового отделения за кражу 193 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Прокуратура Омской области сообщает, что в отношении бывшего начальника почтового отделения утвердили обвинительное заключение. Ее обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ.
Выяснилось, что с апреля по декабрь прошлого года обвиняемая забирала себе все деньги с продажи услуг, товаров и продуктов питания. Отметим, что в этот период она занимала должность начальника почтового отделения «Аникино» Тарского почтамта Управления федеральной почтовой связи Омской области — филиал «Почта России».
Материальный ущерб составил свыше 193 тысяч рублей. Свою вину женщина признала полностью. Теперь уголовное дело передали в Колосовский районный суд Омской области.