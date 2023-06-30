В Омской области посмертно наградили утонувшего в Иртыше водолаза Симановича

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
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Updated Сегодня, 13:10
Сегодня, 30 июня, состоялось посмертное награждение Александра Симановича. Он удостоился знака отличия «За служение Омской области» первой степени. Семья погибшего — супруга и сын — получили награду главы семейства из рук вице-губернатора Омской области Алексея Ромахина.
Александр работал водолазом-спасателем в аварийно-спасательной службе региона почти 20 лет. Несчастный случай оборвал его жизнь на 40-м году жизни. В августе прошлого года он погиб при исполнении рабочих обязанностей. Водолаз искал тело 35-летнего мужчины, который, как выяснилось позже, был сотрудником полиции.
Гибель оперативника произошла недалеко от паромной переправы у поселка Нововаршавка. У водолаза Александра во время погружения слетел регулятор подачи кислорода, и он стал тонуть. Коллега вытащил его из реки, но тот позже скончался в больнице.
Напомним, что распоряжение о награждении Александра Симановича подписывал еще Александр Бурков, когда находился на посту губернатора Омской области. Это было 30 октября 2022 года.