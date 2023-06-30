В Омской области посмертно наградили утонувшего в Иртыше водолаза Симановича

Александр работал водолазом-спасателем в аварийно-спасательной службе региона почти 20 лет. Несчастный случай оборвал его жизнь на 40-м году жизни. В августе прошлого года он погиб при исполнении рабочих обязанностей. Водолаз искал тело 35-летнего мужчины, который, как выяснилось позже, был сотрудником полиции.