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В Омской области посмертно наградили утонувшего в Иртыше водолаза Симановича

30 июня 2023, 13:08
Фото: "Вконтакте" вице-губернатора Омской области Алексея Ромахина
Семья погибшего получила награду через несколько месяцев.

Сегодня, 30 июня, состоялось посмертное награждение Александра Симановича. Он удостоился знака отличия «За служение Омской области» первой степени. Семья погибшего — супруга и сын — получили награду главы семейства из рук вице-губернатора Омской области Алексея Ромахина.

Александр работал водолазом-спасателем в аварийно-спасательной службе региона почти 20 лет. Несчастный случай оборвал его жизнь на 40-м году жизни. В августе прошлого года он погиб при исполнении рабочих обязанностей. Водолаз искал тело 35-летнего мужчины, который, как выяснилось позже, был сотрудником полиции.

Гибель оперативника произошла недалеко от паромной переправы у поселка Нововаршавка. У водолаза Александра во время погружения слетел регулятор подачи кислорода, и он стал тонуть. Коллега вытащил его из реки, но тот позже скончался в больнице.

Напомним, что распоряжение о награждении Александра Симановича подписывал еще Александр Бурков, когда находился на посту губернатора Омской области. Это было 30 октября 2022 года.

Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Общество#Происшествия#Награждение#Знак отличия#Водолаз#Алексей Ромахин
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