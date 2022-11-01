В Омской области посмертно наградили утонувшего водолаза

Согласно распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова, водолаз Александр Симанович был посмертно награжден.
«За выдающиеся достижения при предупреждении ЧС, мужество и героизм, проявленные при спасении людей, наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени (посмертно) Симановича Александра Викторовича — спасателя аварийно-спасательного центра бюджетного учреждения Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области» — говорится в распоряжении губернатора.
Напомним, что Александр Симанович погиб, пытаясь найти тело полицейского. Во время погружения, спасателю перестал поступать кислород, и он начал тонуть. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.