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В Омской области посмертно наградили утонувшего водолаза

1 ноября 10:25
Фото: 1MI
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Александру Симановичу присвоили знак отличия «За служение Омской области» I степени.

Согласно распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова, водолаз Александр Симанович был посмертно награжден.

«За выдающиеся достижения при предупреждении ЧС, мужество и героизм, проявленные при спасении людей, наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени (посмертно) Симановича Александра Викторовича — спасателя аварийно-спасательного центра бюджетного учреждения Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области» — говорится в распоряжении губернатора.

Напомним, что Александр Симанович погиб, пытаясь найти тело полицейского. Во время погружения, спасателю перестал поступать кислород, и он начал тонуть. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции
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#Юлия Бармина#Общество#Водолаз#Александр Бурков#Касается каждого
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