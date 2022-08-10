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Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции

Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции

Сегодня, 14:29
Фото: 1MI
Оперативник утонул накануне при купании в неположенном месте.

Городу55 стали известны некоторые подробности расследования обстоятельств двух трагедий на Иртыше в Нововаршавском районе, где 6 августа утонул 35-летний мужчина, а на следующий день – водолаз, который искал тело. 

«Вчера утром тело погибшего мужчины было найдено в 350 метрах от паромной переправы», – сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона. 

Как выяснилось, утонувший, из-за которого, по сути, и погиб водолаз, оказался оперативником полиции. 

Напомним, все началось с того, что 35-летний полицейский, который накануне, по данным следствия, употреблял алкоголь, в нерабочее время залез в воду недалеко от паромной переправы на Иртыше у рабочего поселка Нововаршавка и утонул. 

На следующий день из Омска для поисков тела приехали водолазы из Аварийно-спасательной службы Омской области. Во время погружения, по информации силовиков, у 40-летнего спасателя слетел регулятор подачи кислорода, и он стал тонуть. Его коллега сумел вытащить пострадавшего из реки, мужчину доставили в больницу, но, несмотря на все усилия, медики не сумели его спасти. 

В данный момент по факту этой трагедии проверки проводятся в СКР по Омской области и региональной прокуратуре.

Добавим, что у погибшего водолаза осталось двое детей. 

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