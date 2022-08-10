Омский водолаз погиб в поисках тела сотрудника полиции

На следующий день из Омска для поисков тела приехали водолазы из Аварийно-спасательной службы Омской области. Во время погружения, по информации силовиков, у 40-летнего спасателя слетел регулятор подачи кислорода, и он стал тонуть. Его коллега сумел вытащить пострадавшего из реки, мужчину доставили в больницу, но, несмотря на все усилия, медики не сумели его спасти.