Проект для ремонта бывшего омского роддома № 5 разработает уроженка Ярославля

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Омске определился подрядчик, который займется разработкой проектной и рабочей документации для капремонта здания ликвидированного роддома № 5 по улице Рождественского, 2. Впоследствии здесь собираются разместить БУ «Госпиталь для ветеранов войн».
Ранее Город55 рассказывал, что первые торги признали несостоявшимися, вторая попытка оказалась более успешной. Контракт заключили с жительницей Ярославля Юлией Заварзиной, снизившей начальную цену на 15,5% до 4 800 627 рублей.
Заварзина зарегистрировала ИП 11 февраля 2020 года. Специализируется она на деятельности «в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора».
Напомним, что заказчиком работ выступает сам «Госпиталь для ветеранов войн». В настоящий момент бюджетное учреждение находится в трехэтажном здании на Гагарина, 28. После капремонта помещений на Рождественского, который запланирован на 2023–2024 год, госпиталь сменит место нахождения.
Готовый проект Юлия Заварзина должна сдать до 30 сентября 2023 года.