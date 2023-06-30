Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Изображение материала

Проект для ремонта бывшего омского роддома № 5 разработает уроженка Ярославля

30 июня 2023, 05:09
Фото: Город55
После капремонта в здание переедет госпиталь для ветеранов
Найти проектировщика удалось только со второй попытки.

В Омске определился подрядчик, который займется разработкой проектной и рабочей документации для капремонта здания ликвидированного роддома № 5 по улице Рождественского, 2. Впоследствии здесь собираются разместить БУ «Госпиталь для ветеранов войн».

Ранее Город55 рассказывал, что первые торги признали несостоявшимися, вторая попытка оказалась более успешной. Контракт заключили с жительницей Ярославля Юлией Заварзиной, снизившей начальную цену на 15,5% до 4 800 627 рублей.

Заварзина зарегистрировала ИП 11 февраля 2020 года. Специализируется она на деятельности «в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора».

Напомним, что заказчиком работ выступает сам «Госпиталь для ветеранов войн». В настоящий момент бюджетное учреждение находится в трехэтажном здании на Гагарина, 28. После капремонта помещений на Рождественского, который запланирован на 2023–2024 год, госпиталь сменит место нахождения.

Готовый проект Юлия Заварзина должна сдать до 30 сентября 2023 года.

В Омске здание ликвидированного роддома № 5 займет госпиталь для ветеранов войн
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Госпиталь#Больница#Роддом#Торги#Проект#Город#Общество#Здравоохранение#Новости#Омск
Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Вчера, 10:45
Омский сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 05:18
Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
Вчера, 10:21
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Вчера, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
28 июня 05:24