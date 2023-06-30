Проект для ремонта бывшего омского роддома № 5 разработает уроженка Ярославля

Напомним, что заказчиком работ выступает сам «Госпиталь для ветеранов войн». В настоящий момент бюджетное учреждение находится в трехэтажном здании на Гагарина, 28. После капремонта помещений на Рождественского, который запланирован на 2023–2024 год, госпиталь сменит место нахождения.