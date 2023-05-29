В Омске здание ликвидированного роддома № 5 займет госпиталь для ветеранов войн

Родильный дом № 5 в Омске ликвидировали 11 ноября прошлого года, хотя о намерениях сделать это заговорили еще раньше — в апреле. В официальном документе это звучало так «Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». Причиной для того решения послужила низкая заполняемость больницы. Добавим, что правопреемником роддома № 5 стала Медико-санитарная часть № 5, которой с 2005 года руководит Юрий Филатов.