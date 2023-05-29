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В Омске здание ликвидированного роддома № 5 займет госпиталь для ветеранов войн

29 мая 2023, 11:05
Фото: Город55
Ранее госпиталь располагался в трехэтажном здании на улице Гагарина
Сейчас бюджетное учреждение ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации на капремонт здания по улице Рождественского.

Бюджетное учреждение «Госпиталь для ветеранов войн» переедет в пятиэтажное здание по улице Рождественского, 2, которое до своей реорганизации и ликвидации занимал роддом № 5.

Распоряжение о предоставлении госпиталю в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 55:36:090303:3040 площадью 8686 кв. м, находящегося в собственности Омской области, министр имущественных отношений Евгений Козлов подписал 19 мая 2023 года. Основанием для этого послужило заявление бюджетного учреждения от 5 мая.

Фото: Скриншот распоряжения минимущества Омской области

Теперь же «Госпиталь для ветеранов войн» ищет компанию, которая разработает проектно-сметную документацию на капремонт здания на Рождественского, 2 для размещения бюджетного учреждения здравоохранения. Заплатить подрядчику готовы 5 681 215,48 рублей (это начальная цена).

Подготовленный подрядной организацией проект должен содержать две стадии — проектную документацию и рабочую документацию. Сдать готовый проект нужно не позднее 30 сентября 2023 года.

Как следует из проекта контракта, стоимость капремонта предстоит определить в ходе подготовки проекта, сам ремонт планируют выполнить в 2023–2024 годах.

Заявки от проектировщиков ждут до 7 июня, а итоги аукциона обещают повести 9 июня.

Напомним, что сейчас госпиталь занимает трехэтажное здание по улице Гагарина, 28. В его структуру входит консультативная поликлиника на 100 посещений в смену, консультативный гериатрический центр, хирургическое, терапевтическое и неврологическое отделения на 200 коек. Должность главного врача с 2010 года занимает Евгений Захаров. Что разместят на освободившихся площадях на Гагарина, видимо, станет известно позже.

Родильный дом № 5 в Омске ликвидировали 11 ноября прошлого года, хотя о намерениях сделать это заговорили еще раньше — в апреле. В официальном документе это звучало так «Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». Причиной для того решения послужила низкая заполняемость больницы. Добавим, что правопреемником роддома № 5 стала Медико-санитарная часть № 5, которой с 2005 года руководит Юрий Филатов.

Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
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#Юлия Истомина#Роддом#Капремонт#Госпиталь#Медицина#Проект#Аукцион#Подрядчик#Министерство имущественных отношений#Общество#Город#Новости#Омск
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