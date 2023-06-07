В Омске не нашлось желающих разработать проект для ремонта бывшего роддома № 5

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Омске в конце мая начали искать проектировщика для капремонта здания ликвидированного роддома № 5 по улице Рождественского, 2, которое собирается занять БУ «Госпиталь для ветеранов войн». Ранее мы писали, что госпиталь получил земельный участок с кадастровым номером 55:36:090303:3040 в бессрочное пользование.
Заказчиком работ по разработке проектно-сметной документации выступало само бюджетное учреждение. Проектировщику намеревались заплатить 5,6 млн рублей. Однако желающих так и не нашлось.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — говорится в протоколе.
Вероятно, скоро объявят повторные торги.
Напомним, роддом № 5 ликвидировали в городе в ноябре прошлого года якобы из-за низкой наполняемости. Правопреемником медучреждения стала МСЧ № 4 во главе с Юрием Филатовым.
Что касается госпиталя для ветеранов войн, то сейчас он занимает трехэтажное здание на улице Гагарина, 28. Капремонт на Рождественского хотят сделать за 2023–2024 год, после чего, видимо, и произойдет переезд туда госпиталя.