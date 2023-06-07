Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Изображение материала

В Омске не нашлось желающих разработать проект для ремонта бывшего роддома № 5

7 июня 2023, 08:10
Фото: Город55
Пока госпиталь занимает трехэтажное здание на улице Гагарина
Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В Омске в конце мая начали искать проектировщика для капремонта здания ликвидированного роддома № 5 по улице Рождественского, 2, которое собирается занять БУ «Госпиталь для ветеранов войн». Ранее мы писали, что госпиталь получил земельный участок с кадастровым номером 55:36:090303:3040 в бессрочное пользование.

Заказчиком работ по разработке проектно-сметной документации выступало само бюджетное учреждение. Проектировщику намеревались заплатить 5,6 млн рублей. Однако желающих так и не нашлось.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — говорится в протоколе.

Вероятно, скоро объявят повторные торги.

Напомним, роддом № 5 ликвидировали в городе в ноябре прошлого года якобы из-за низкой наполняемости. Правопреемником медучреждения стала МСЧ № 4 во главе с Юрием Филатовым.

Что касается госпиталя для ветеранов войн, то сейчас он занимает трехэтажное здание на улице Гагарина, 28. Капремонт на Рождественского хотят сделать за 2023–2024 год, после чего, видимо, и произойдет переезд туда госпиталя.

В Омске здание ликвидированного роддома № 5 займет госпиталь для ветеранов войн
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Торги#Проект#Капремонт#Больница#Роддом#Медицина#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
Омская фирма выплатит 290 тысяч за плохой стройконтроль парка «Калач на Оми»
Сегодня, 05:54