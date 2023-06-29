На реках и водоемах Омской области утонуло уже 20 человек

Как стало известно Городу55, последний инцидент на воде произошел в Горьковском районе 24 июня. Там из котлована в рабочем поселке Горьковское водолазы Поисково-спасательной службы Омской области достали из воды тело 49-летнего мужчины. Сейчас силовики разбираются во всех причинах и обстоятельствах этой смерти. Уже установлено, что сельчанин купался в месте, которое не предназначено и не обрадовано для принятия водных процедур на свежем воздухе.