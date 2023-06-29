На реках и водоемах Омской области утонуло уже 20 человек

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По данным регионального МЧС, в Омской области с начала года на реках и различных водоемах зарегистрировано 25 различных происшествий. Это в 2 раза больше, чем на аналогичную дату в 2022 году, когда было зафиксировано 12 инцидентов.
К текущему моменту, как выяснил Город55, в регионе уже утонуло 20 человек, за аналогичный период прошлого года было 10 пострадавших на воде. При этом пятерых омичей удалось спасти.
Как стало известно Городу55, последний инцидент на воде произошел в Горьковском районе 24 июня. Там из котлована в рабочем поселке Горьковское водолазы Поисково-спасательной службы Омской области достали из воды тело 49-летнего мужчины. Сейчас силовики разбираются во всех причинах и обстоятельствах этой смерти. Уже установлено, что сельчанин купался в месте, которое не предназначено и не обрадовано для принятия водных процедур на свежем воздухе.
Добавим, что всплеск трагедий на воде в Омской области пришелся на конец мая — начало июня, когда несколько недель подряд держалась аномально жаркая погода. Сейчас регион накрыли дожи и грозы с ощутимым похолоданием, потому и инциденты на реках и водоемах снизились практически до нуля. Однако уже с 1 июля синоптики прогнозирует возвращение летнего тепла.