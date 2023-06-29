В Омске в Иртыше выловили тело молодого парня, который упал с метромоста 5 дней назад

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Омске завершились поиски тела неизвестного мужчины, который пять дней назад упал с метромоста.
«В среду, 28 июня, около 19:27 поступило сообщение, что в Иртыше в районе Омска было найдено тело неизвестного мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По приметам и вещам силовики установили личность погибшего. Им оказался 26-летний житель областного центра. Между тем, выяснилось, что именно этот парень днем 22 июня упал с метромоста. Свидетелем этого падения стала девушка, которая и сообщила о случившемся в правоохранительные органы и описала внешность и одежду потерпевшего.
Сейчас труп омича отправили в морг для вскрытия и выяснения причины смерти. Предварительно, никаких следов насилия или криминала на теле не обнаружено.
Следователи тем временем проводят проверку по факту этого инцидента и выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.