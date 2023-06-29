В Омске в Иртыше выловили тело молодого парня, который упал с метромоста 5 дней назад

По приметам и вещам силовики установили личность погибшего. Им оказался 26-летний житель областного центра. Между тем, выяснилось, что именно этот парень днем 22 июня упал с метромоста. Свидетелем этого падения стала девушка, которая и сообщила о случившемся в правоохранительные органы и описала внешность и одежду потерпевшего.