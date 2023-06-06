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В аномальную жару 11 районов Омской области остались без воды

6 июня 2023, 07:17
Фото: 1MI
Воду в сельских районах включают по графику
Проблемами с водоснабжением уже заинтересовались в региональном Следкоме.

В СКР по Омской области инициировали проверку из-за проблем с водоснабжением 11 сельских районов региона.

«Проверка проводится по признакам преступления по статье УК РФ „Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения)“, — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Предварительно уже установлено, что в Азовском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Называевском, Полтавском, Таврическом, Черлакском и Шербакульском районах местные жители жалуются либо на полное отсутствие воды, либо на то, что периоды ее включения насколько коротки, что люди попросту не успевают ее набрать.

При этом в регионе уже почти неделю держится аномальная жара, когда столбики термометром приближаются к 40 градусам Цельсия и вода необходима не только для поддержания нормальной жизнедеятельности человека, но и для бытовых и хозяйственных нужд, в том числе и для домашнего скота.

Не исключено, что результатом проверки со стороны Следкома может стать возбуждение уголовного дела.

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#Уголовное дело#Василий Попов#Жара#ЧП#Аномальная жара#Вода#Холодная вода#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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