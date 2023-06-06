В аномальную жару 11 районов Омской области остались без воды

При этом в регионе уже почти неделю держится аномальная жара, когда столбики термометром приближаются к 40 градусам Цельсия и вода необходима не только для поддержания нормальной жизнедеятельности человека, но и для бытовых и хозяйственных нужд, в том числе и для домашнего скота.