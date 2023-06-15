За четыре дня в Омской области из воды достали 5 тел

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
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Updated Сегодня, 12:17
Городу55 стала известна статистика по утонувшим за период с 10 по 14 июня текущего года. За это время на реках и водоемах Омской области из воды достали 5 погибших.
Так, 10 июня инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС по Омской области на берегу Иртыш возле моста имени 60-летия ВЛКСМ, в воде было найдено тело неизвестного мужчины. Труп достали из воды, личность погибшего устанавливают силовики.
На следующий день опять же в Омске на Иртыше в районе проспекта Мира, 183 корпус 3 полицейские достали из воды тело 58-летней женщины.
Следующий трагичный случай был зарегистрирован 13 июня — вновь в Омске. Тогда из Иртыша достали труп 21-летнего парня. В этот же день, но уже в селе Кузнецово Тевризского района рыбаки заметили в Иртыше тело женщины. Прибывшие на место ЧП полицейские опознали в ней пропавшую 11 июня 43-летнюю сельчанку.
После полицейским и спасателям пришлось разбираться в обстоятельствах гибели 19-летнего юноши, которого достали из Иртыша в селе Покрово-Иртышское Таврического района 14 июня. Силовики по приметам выяснили, что погибший утонул еще 4 июня, и все это время его тело не могли найти.
Сейчас по фактам всех этих смертей проводятся проверки, в частности, выясняются причины смерти людей.
Всего же, по данным ГУ МЧС по Омской области и областной полиции, с начала года в реках и водоемах Омской области утонуло уже 18 человек, что более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 7 утопленников.