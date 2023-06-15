За четыре дня в Омской области из воды достали 5 тел

Всего же, по данным ГУ МЧС по Омской области и областной полиции, с начала года в реках и водоемах Омской области утонуло уже 18 человек, что более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 7 утопленников.