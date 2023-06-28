В Омской области на берегу Иртыша нашли тело рыбака, пропавшего 8 месяцев назад

Напомним, тогда 45-летний Александр П., 48-летний Александр П. и Евгений на моторной лодке «Обь» отправились на рыбалку на Иртыше, однако домой так и не вернулись. После на реке нашли перевернувшееся судно, однако тела самих мужчин так и не нашли даже при помощи водолазов. После случившегося в СКР по Омской области по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело.