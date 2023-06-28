В Омской области на берегу Иртыша нашли тело рыбака, пропавшего 8 месяцев назад

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
В Таврическом районе Омской области на берегу Иртыша нашли тело еще одного рыбака, который вместе с приятелями пропал в октябре прошлого года.
«Тело нашли случайные очевидцы во вторник, 27 июня, около 06:05. После чего обратились в силовые структуры. По приметам и одежде была установлена личность погибшего», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Выяснилось, что тело принадлежит 41-летнему жителю села Соляное Черлакского района Евгению Н., который еще с двумя приятелями бесследно пропал после рыбалки на Иртыше 16 октября 2022 года. Тело мужчины направили в морг для вскрытия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти.
Напомним, тогда 45-летний Александр П., 48-летний Александр П. и Евгений на моторной лодке «Обь» отправились на рыбалку на Иртыше, однако домой так и не вернулись. После на реке нашли перевернувшееся судно, однако тела самих мужчин так и не нашли даже при помощи водолазов. После случившегося в СКР по Омской области по факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело.
Через полгода, 26 апреля 2023 года, у села Бердникова из Иртыша достали тело 45-летнего Александра П. Таким образом, на данный момент не найден только их 48-летний приятель.